Ожирение печени: ваш сон может говорить об этой проблеме

«Если не страдающий тревожностью человек испытывает трудности со сном между 1 и 3 часами ночи, это может быть признаком его нездоровой печени», - отмечают специалисты.

Гормоны кортизол и мелатонин, производимые телом, определяют чередование циклов сна и бодрствования. Мелатонин высвобождается с наступлением темного времени суток, помогая человеку чувствовать себя расслабленным и сонным. Кортизол, будучи стрессовым гормоном, высвобождается перед пробуждением и способствует ощущению энергичности в течение дня.Врачи предупреждают: когда у человека развивается НАЖБП, сбалансированное производство гормонов нарушается, что отражается на качестве сна.НАЖБП является неалкогольной формой ожирения печени: в ее случае большое количество жира в органе откладывается вследствие чрезмерного потребления сладких, соленых и обработанных продуктов с высоким содержанием насыщенных трансжиров.Каким же образом сон может говорить о возникновении данной проблемы?Поскольку перегруженная жиром печень перестает отвечать за баланс выделяемых гормонов сна и бодрствования, человек перестает нормально спать. Он ощущает приступы дневной усталости, за которыми следует ночная настороженность, не дающая уснуть.Также, по их словам, нарушение циркадного ритма, трудности с засыпанием, ночная бессонница и дневная сонливость могут возникать при развитии цирроза печени, который бывает результатом воспаления печени, подвергшейся ожирению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут указывать на имеющиеся проблемы с сердцем.