Ожирение печени: ваш сон может говорить об этой проблеме
Печень существенно влияет на то, как организм вырабатывает гормоны мелатонин и кортизол, определяющие глубину и продолжительность сна.
Гормоны кортизол и мелатонин, производимые телом, определяют чередование циклов сна и бодрствования. Мелатонин высвобождается с наступлением темного времени суток, помогая человеку чувствовать себя расслабленным и сонным. Кортизол, будучи стрессовым гормоном, высвобождается перед пробуждением и способствует ощущению энергичности в течение дня.
Врачи предупреждают: когда у человека развивается НАЖБП, сбалансированное производство гормонов нарушается, что отражается на качестве сна.
НАЖБП является неалкогольной формой ожирения печени: в ее случае большое количество жира в органе откладывается вследствие чрезмерного потребления сладких, соленых и обработанных продуктов с высоким содержанием насыщенных трансжиров.
Каким же образом сон может говорить о возникновении данной проблемы?
Поскольку перегруженная жиром печень перестает отвечать за баланс выделяемых гормонов сна и бодрствования, человек перестает нормально спать. Он ощущает приступы дневной усталости, за которыми следует ночная настороженность, не дающая уснуть.
«Если не страдающий тревожностью человек испытывает трудности со сном между 1 и 3 часами ночи, это может быть признаком его нездоровой печени», - отмечают специалисты.
Также, по их словам, нарушение циркадного ритма, трудности с засыпанием, ночная бессонница и дневная сонливость могут возникать при развитии цирроза печени, который бывает результатом воспаления печени, подвергшейся ожирению.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут указывать на имеющиеся проблемы с сердцем.
Британский фонд печени (British Liver Trust)
Здоровье
благотворительная организация в Соединенном Королевстве , занимающаяся проблемами здоровья печени
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