Врач назвала опасности раннего введения прикорма

неадекватная нагрузка на почки;

повышение вероятности ожирения в будущем;

риск подавится пищей, к которой ребенок не готов.

«Кормление злаками младенцев с высоким риском сахарного диабета 1 типа до трехмесячного возраста может повысить риск развития антител к островковым клеткам», — предупреждает эксперт.

По словам специалиста, раннее введение прикорма (до 4-6 месяцев) в детский рацион часто обусловлено желанием матери ускорить процесс отучения от грудного вскармливания, помочь ребенку спать всю ночь, а также решить проблемы со стулом или недостаточным набором веса.Однако, врач рекомендует не спешить с такой мерой, так как это может нанести вред детскому здоровью К возможным рискам она отнесла:Также опасность существует для детей с риском развития диабета.Кроме того, она подчеркнула, что до одного года, лучшим вариантом еды для младенца является молоко матери.