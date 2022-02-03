Врач назвала опасности раннего введения прикорма
Педиатр Ульяна Ерофеева рассказала, почему не следует вводить прикорм слишком рано.
По словам специалиста, раннее введение прикорма (до 4-6 месяцев) в детский рацион часто обусловлено желанием матери ускорить процесс отучения от грудного вскармливания, помочь ребенку спать всю ночь, а также решить проблемы со стулом или недостаточным набором веса.
Однако, врач рекомендует не спешить с такой мерой, так как это может нанести вред детскому здоровью К возможным рискам она отнесла:
- неадекватная нагрузка на почки;
- повышение вероятности ожирения в будущем;
- риск подавится пищей, к которой ребенок не готов.
Также опасность существует для детей с риском развития диабета.
«Кормление злаками младенцев с высоким риском сахарного диабета 1 типа до трехмесячного возраста может повысить риск развития антител к островковым клеткам», — предупреждает эксперт.
Кроме того, она подчеркнула, что до одного года, лучшим вариантом еды для младенца является молоко матери.
Ульяна Ерофеева
Здоровье
Аллерголог, педиатр
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