Врач рассказала, когда требуется удаление щитовидной железы

«Узлы щитовидной железы не перерождаются, поэтому удалять доброкачественные узловые образования (когда это подтверждено результатами пункционной биопсии), не нужно», — говорит врач.

если есть подтвержденные злокачественные узловые образования;

если узлы становятся причиной изменений в уровне гормонов или тиреотоксикоза (в качестве альтернативы может быть применена радиойодтерапия);

если узел оказывает сдавливающий эффект на окружающие органы и ткани;

если есть косметический дефект (при желание пациента возможно удаление).

По словам специалиста, в обществе широко распространено мнение, что узлы щитовидной железы могут переродиться в злокачественные образования.Удалять орган частично или целиком нужно только в нескольких случаях:В остальных ситуациях узлы в щитовидный железе требуют исключительно регулярного наблюдения.