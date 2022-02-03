Врач рассказала, когда требуется удаление щитовидной железы
Эндокринолог Ольга Деревянко перечислила случаи, в которых необходимо удаление щитовидной железы.
По словам специалиста, в обществе широко распространено мнение, что узлы щитовидной железы могут переродиться в злокачественные образования.
«Узлы щитовидной железы не перерождаются, поэтому удалять доброкачественные узловые образования (когда это подтверждено результатами пункционной биопсии), не нужно», — говорит врач.
Удалять орган частично или целиком нужно только в нескольких случаях:
- если есть подтвержденные злокачественные узловые образования;
- если узлы становятся причиной изменений в уровне гормонов или тиреотоксикоза (в качестве альтернативы может быть применена радиойодтерапия);
- если узел оказывает сдавливающий эффект на окружающие органы и ткани;
- если есть косметический дефект (при желание пациента возможно удаление).
В остальных ситуациях узлы в щитовидный железе требуют исключительно регулярного наблюдения.
Ольга Деревянко
Здоровье
Эндокринолог, кандидат медицинских наук
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