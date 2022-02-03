Врач рассказала, когда требуется удаление щитовидной железы

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Хирурги

Эндокринолог Ольга Деревянко перечислила случаи, в которых необходимо удаление щитовидной железы.

По словам специалиста, в обществе широко распространено мнение, что узлы щитовидной железы могут переродиться в злокачественные образования.

«Узлы щитовидной железы не перерождаются, поэтому удалять доброкачественные узловые образования (когда это подтверждено результатами пункционной биопсии), не нужно», — говорит врач.

Удалять орган частично или целиком нужно только в нескольких случаях:

  • если есть подтвержденные злокачественные узловые образования;
  • если узлы становятся причиной изменений в уровне гормонов или тиреотоксикоза (в качестве альтернативы может быть применена радиойодтерапия);
  • если узел оказывает сдавливающий эффект на окружающие органы и ткани;
  • если есть косметический дефект (при желание пациента возможно удаление).

В остальных ситуациях узлы в щитовидный железе требуют исключительно регулярного наблюдения.
Ольга Деревянко
Ольга Деревянко
Здоровье
Эндокринолог, кандидат медицинских наук
Теги : Ольга Деревянко, щитовидная железа, показания к операции