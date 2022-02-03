Дефицит витамина B12: симптом, который проявляется при подъеме по лестнице
Если при подъеме по лестнице вы испытываете неприятное ощущение потери баланса, это может быть симптомом дефицита витамина B12.
Витамин B12 необходим телу для образования эритроцитов и функционирования нервной системы, что делает его одним из самых важных питательных веществ. Его дефицит подрывает неврологическое здоровье и может вызывать необратимое повреждение нервов, поэтому никогда не следует игнорировать предупреждающие симптомы, свойственные этой проблеме.
Одним из таких симптомом дефицита витамина B12, может быть ощущение, которое проявляется при подъеме по лестнице – головокружение. Подобное состояние человек может испытывать при ходьбе по лестнице вверх или вниз.
ЛОР-врач Грегори Уитмен сообщил в интервью, что чувство потери равновесия и свойственное ему головокружение является проявлением одного из многих неврологических осложнений, возможных при низком уровне B12. Данное ощущение может означать снижение артериального давления и уменьшение притока крови к мозгу. При часто возникающих эпизодах головокружения следует обратиться к врачу и, возможно, пройти обследование.
Другие симптомы. Некоторые из «неврологических» признаков дефицита B12 также включают чувство сильной слабости, упадка сил или спутанность сознания, когнитивное замешательство.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такое «заикающаяся» боль, которая проявляется как предвещающий признак сердечного приступа.
Грегори Уитмен, полностью Грегори Теодор Уитмен (Gregory T. Whitman)
Здоровье
сертифицированный невролог с 15-летним опытом работы отоневрологом, доктор медицины (США)
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