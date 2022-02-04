Как вы сидите на унитазе: врачи называют вредные туалетные привычки

«дивертикулит, геморрой и запоры в основном распространены в странах, где закреплена культурная традиция сидеть как на стуле во время дефекации».

При посещении туалета многие люди сидят на унитазе «в неоптимальном положении», об этом заявила в интервью фармацевт Джулия Геррини. По словам специалиста, существует «предпочтительная позиция», которую следует принимать, высвобождая кишечник.Геррини отмечает, что большинство людей не задумываются о том, правильно ли они сидят на унитазе, поскольку делают это рефлекторно. Как говорит эксперт, мы учимся пользоваться туалетом в детстве, и, как правило, вносим в свою взрослую жизнь ряд привычек, связанных с посещением туалета, доведенных до автоматизма. Например, приучившись, будучи детьми, присаживаться на унитаз как на стул, мы продолжаем это делать.Между тем, подчеркивает эксперт, это вредная туалетная привычка. В позиции сидения как на стуле кишечник не подвергается полному очищению. Как результат,Предпочтительной, отмечает Геррини, является сидение на корточках, поскольку оно обеспечивает наиболее прямой путь для выхода содержимого кишечника. Чтобы добиться такого положения, следует наклонить верхнюю часть тела вперед, поставив ноги на табуретку (подставку) перед унитазом.Также врачи призывают не практиковать слишком долгое сидение в туалете, так как это создает дополнительную нагрузку и давление на вены в самой нижней части прямой кишки, провоцируя их выпячивание и возникновение геморроя.Еще одна вредная туалетная привычка – это слишком сильно давить на кишечный тракт. Натуживание и задержка дыхания, чтобы избавиться от стула, не только увеличивает риск развития геморроя, но также может вызвать анальные трещины – разрывы тканей, выстилающих задний проход.Помимо того, ошибкой является не обращать внимания на запах мочи. Заметив, что она стала особенно пахучей, следует насторожиться. Если запах неприятный, сочетается с темным и мутным цветом, это может сигнализировать об инфекции мочевыводящих путей или других проблемах, включая заболевание печени или нарушение обмена веществ.Кровь, появляющаяся в моче, также может быть серьезным тревожным сигналом, такое изменение следует всегда обсуждать с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптоме рака , который проявляется в моче.