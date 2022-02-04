Рак кишечника: эти 2 ощущения в желудке предупреждают о риске
Рак кишечника также называют колоректальным раком. Он поражает часть кишечника, состоящий из толстой и прямой кишки, и является четвертым наиболее распространенным видом рака. Ранние признаки можно обнаружить в желудке при любых этих двух необычных изменениях.
По данным BMI Healthcare, боль или комки в животе могут сигнализировать о смертельной болезни. Некоторые опухоли могут вырасти настолько большими, что их можно будет почувствовать снаружи тела. Если есть внутреннее кровотечение, оно обычно незаметно.
Однако человек может чувствовать слабость или усталость из-за тяжелой анемии, вызванной потерей крови.
«У вас может быть боль или уплотнение в области желудка (живот) или в заднем проходе. Обратитесь к своему терапевту, если эти симптомы не исчезнут или если они влияют на то, как вы спите или едите».
Многие симптомы связаны с желудком человека и могут проявиться, когда вы идете в туалет:
- Стойкое изменение характера стула, включая диарею или запор, или изменение консистенции стула.
- Ректальное кровотечение или кровь в стуле.
- Постоянный дискомфорт в животе, такой как спазмы, газы или боль.
- Ощущение, что кишечник опорожняется не полностью.
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BMI Healthcare
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