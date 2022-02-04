Рак кишечника: эти 2 ощущения в желудке предупреждают о риске

«У вас может быть боль или уплотнение в области желудка (живот) или в заднем проходе. Обратитесь к своему терапевту, если эти симптомы не исчезнут или если они влияют на то, как вы спите или едите».

Стойкое изменение характера стула, включая диарею или запор, или изменение консистенции стула.

Ректальное кровотечение или кровь в стуле.

Постоянный дискомфорт в животе, такой как спазмы, газы или боль.

Ощущение, что кишечник опорожняется не полностью.