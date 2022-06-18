Рак кишечника: ощущение после туалета, которое может сигнализировать о смертельной болезни

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Рак кишечника: ощущение после туалета, которое может сигнализировать о смертельной болезни

Помимо некоторых наиболее известных симптомов, таких как кровотечение из прямой кишки и обнаружение крови в стуле, есть и другие предупреждающие признаки, на которые стоит обратить внимание.

Онколог Андрей Воробьев рассказал МедикФорум о важном симптоме, который может говорить о раке кишечника.

«Чувство необходимости напрягать задний проход даже после «освобождения кишечника» может указывать на болезнь. Обратитесь к врачу общей практики, если вы испытываете этот симптом и у вас есть опасения. Симптомы рака кишечника могут включать изменение вашего обычного режима работы кишечника или появление крови в стуле. Они также могут быть симптомами других состояний. Рак кишечника может начаться в толстой кишке (рак толстой кишки) или в заднем проходе (рак прямой кишки). Его также называют колоректальным раком».

Другие симптомы, на которые следует обратить внимание, включают:
  • изменение вашей обычной привычки дефекации, например, более жидкий стул или запор.
  • комок, который ваш врач может почувствовать в заднем проходе или животе (животе), чаще с правой стороны
  • похудение
  • боль в животе или заднем проходе
  • усталость и одышка, вызванные более низким, чем обычно, уровнем эритроцитов (анемия)
Иногда рак может блокировать кишечник.
«Это называется непроходимостью кишечника», — говорит Воробьев.

Симптомы включают:
  • схваткообразные боли в животе
  • чувство раздутости
  • запор 
Если вы подозреваете, что у вас непроходимость кишечника, вам следует срочно обратиться к врачу или обратиться в отделение неотложной помощи в ближайшей больнице»

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