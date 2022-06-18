Рак кишечника: ощущение после туалета, которое может сигнализировать о смертельной болезни

«Чувство необходимости напрягать задний проход даже после «освобождения кишечника» может указывать на болезнь. Обратитесь к врачу общей практики, если вы испытываете этот симптом и у вас есть опасения. Симптомы рака кишечника могут включать изменение вашего обычного режима работы кишечника или появление крови в стуле. Они также могут быть симптомами других состояний. Рак кишечника может начаться в толстой кишке (рак толстой кишки) или в заднем проходе (рак прямой кишки). Его также называют колоректальным раком».

изменение вашей обычной привычки дефекации, например, более жидкий стул или запор.

комок, который ваш врач может почувствовать в заднем проходе или животе (животе), чаще с правой стороны

похудение

боль в животе или заднем проходе

усталость и одышка, вызванные более низким, чем обычно, уровнем эритроцитов (анемия)

«Это называется непроходимостью кишечника», — говорит Воробьев.

схваткообразные боли в животе

чувство раздутости

запор