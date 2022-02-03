Снова проблемы с обонянием: врач Поздняков назвал симптомы стелс-омикрона

«Симптомы похожи на проявления предыдущих штаммов: высокая температура, постоянный кашель и снова потеря обоняния, вкуса», - сказал Поздняков в комментарии РИА Новости.

«Вирус проделал какой-то виток эволюции и вернулся к тому, с чего начинался, но стал более заразным. И он еще более заразен, чем просто омикрон, что не есть хорошо», - заметил Поздняков.