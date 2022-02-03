Снова проблемы с обонянием: врач Поздняков назвал симптомы стелс-омикрона
Новый подвариант омикрона, штамм ВА.2, снова стал вызывать у заражающихся людей изменение обоняния, констатирует медик.
В интервью врача инфекциониста Андрея Позднякова были перечислены симптомы стелс-омикрона (другое название новой версии омикрон-штамма). Поздняков заметил, что инфицирование штаммом BA.2 снова стало вызывать у пациентов проблемы с обонянием, которые ранее уже были одним из ключевых признаков ковида, но затем утратили свою массовость.
Врач обратил внимание на схожесть признаков стелс-омикрона с проявлениями инфекции на предыдущих этапах пандемии.
«Симптомы похожи на проявления предыдущих штаммов: высокая температура, постоянный кашель и снова потеря обоняния, вкуса», - сказал Поздняков в комментарии РИА Новости.
Андрей Поздняков обратил внимание на опыт Дании, где сталс-омикрон, появившись в декабре, успел повсеместно распространиться (по некоторым данным, среди датчан он доминирует). Датские исследователи сообщили, что новый подвариант омикрон-штамма еще более контагиозный.
«Вирус проделал какой-то виток эволюции и вернулся к тому, с чего начинался, но стал более заразным. И он еще более заразен, чем просто омикрон, что не есть хорошо», - заметил Поздняков.
В то же время в Дании ВА.2 не вызвал заметного роста заболеваемости у детей, как и роста госпитализированных пациентов. По мнению врача, этому прежде всего поспособствовала высокий уровень иммунизации в стране: процент привитых среди датчан большой. Поздняков добавил, что делать окончательные выводы по поводу опасности или безопасности нового варианта вируса еще рано.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки Омикрона могут возникнуть через два дня после заражения.
Андрей Поздняков
Здоровье
врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь»
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