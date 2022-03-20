Профессор Баранова назвала 3 признака уже перенесенного ковида «стелс-омикрон»
По словам профессора биологии Анчи Барановой, существуют «четкие симпитомы», присущие новому варианту ковида «стелс-омикрону».
«Проявления болезни похожи на те, которые возникали у россиян во время волны, вызванной «омикроном». Но свои отличия у нового варианта есть», - сообщила в интервью Баранова, говоря о признаках «стелс-омикрона».
Профессор Баранова перечислила недомогания, сигналящие о перенесенном ковиде «стелс-омикрон»
- Высокая температура.
- Непрерывный кашель.
- Изменение обоняния, чувства вкуса, либо отсутствие.
«Стелс-омикрон», также известный как BA.2, станет, как полагают многие ученые, доминирующим вариантом – произойдет это уже достаточно скоро. В настоящее время число заражений им растет в Китае, также отмечается вспышка заболеваемости в Европе (например, фиксируется значительный рост заражений в Великобритании).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что у двух человек в Израиле был выявлен новый вариант ковида, который эксперты назвали «еще не известным миру».
Анча Баранова
Здоровье
доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США)
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