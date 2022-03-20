Профессор Баранова назвала 3 признака уже перенесенного ковида «стелс-омикрон»

«Проявления болезни похожи на те, которые возникали у россиян во время волны, вызванной «омикроном». Но свои отличия у нового варианта есть», - сообщила в интервью Баранова, говоря о признаках «стелс-омикрона».

Высокая температура.

Непрерывный кашель.

Изменение обоняния, чувства вкуса, либо отсутствие.