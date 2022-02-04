Рак поджелудочной железы: 3 «менее распространенных» симптома смертельной опухоли
По данным информационной организации Pancreatic Cancer UK, у трех из пяти человек диагностируется третья и четвертая стадии рака поджелудочной железы. Ранняя диагностика дает наилучшие шансы на выживание.
Одним из «менее распространенных» симптомов рака поджелудочной железы является «лихорадка и озноб». Рак поджелудочной железы также может привести к ощущению, что вы не можете правильно проглотить пищу.
Это «может быть связано с тем, что рак поджелудочной железы может вызвать быстрое чувство насыщения во время еды».
Если вы испытываете какой-либо из этих симптомов, и вы не знаете, почему, «обратитесь к своему врачу общей практики», — поручила благотворительная организация. Чаще всего растущая опухоль может привести к болям в животе или спине, потере веса и расстройству желудка.
Другие симптомы могут включать:
- Потеря аппетита
- Измените свои привычки кишечника
- Желтуха
- Недавно диагностированный диабет
- Проблемы с пищеварением
- Тошнота или рвота
- Сгустки крови
- Усталость
«Важно помнить, что наличие этих симптомов не всегда означает, что у вас рак поджелудочной железы, но вы должны проверить их».
Эти симптомы могут быть вызваны панкреатитом, камнями в желчном пузыре, синдромом раздраженного кишечника или гепатитом.
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Pancreatic Cancer UK
Здоровье
Британская благотворительная организация по борьбе с раком поджелудочной железы.
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