Рак поджелудочной железы: 3 «менее распространенных» симптома смертельной опухоли

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Рак поджелудочной железы: 3 «менее распространенных» симптома смертельной опухоли

По данным информационной организации Pancreatic Cancer UK, у трех из пяти человек диагностируется третья и четвертая стадии рака поджелудочной железы. Ранняя диагностика дает наилучшие шансы на выживание. 

Одним из «менее распространенных» симптомов рака поджелудочной железы является «лихорадка и озноб». Рак поджелудочной железы также может привести к ощущению, что вы не можете правильно проглотить пищу.

Это «может быть связано с тем, что рак поджелудочной железы может вызвать быстрое чувство насыщения во время еды».

Если вы испытываете какой-либо из этих симптомов, и вы не знаете, почему, «обратитесь к своему врачу общей практики», — поручила благотворительная организация. Чаще всего растущая опухоль может привести к болям в животе или спине, потере веса и расстройству желудка.
Другие симптомы могут включать:
  • Потеря аппетита
  • Измените свои привычки кишечника
  • Желтуха
  • Недавно диагностированный диабет
  • Проблемы с пищеварением
  • Тошнота или рвота
  • Сгустки крови
  • Усталость
«Важно помнить, что наличие этих симптомов не всегда означает, что у вас рак поджелудочной железы, но вы должны проверить их».

Эти симптомы могут быть вызваны панкреатитом, камнями в желчном пузыре, синдромом раздраженного кишечника или гепатитом.

Ранее Медикфорум писал о признаках больного сердца.

Pancreatic Cancer UK

Здоровье

Британская благотворительная организация по борьбе с раком поджелудочной железы.

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