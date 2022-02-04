Рак поджелудочной железы: 3 «менее распространенных» симптома смертельной опухоли

Потеря аппетита

Измените свои привычки кишечника

Желтуха

Недавно диагностированный диабет

Проблемы с пищеварением

Тошнота или рвота

Сгустки крови

Усталость

«Важно помнить, что наличие этих симптомов не всегда означает, что у вас рак поджелудочной железы, но вы должны проверить их».