«Чувство жара и озноб» - перечислены ключевые признаки рака поджелудочной железы
NHS сообщает, что симптомы рака поджелудочной железы могут включать высокую температуру, чувство жара или озноб. Рак поджелудочной железы занимает 10-е место среди наиболее распространенных видов рака, на него приходится три процента всех новых случаев рака.
Cancer Research UK сообщает:
«Симптомы рака поджелудочной железы могут быть расплывчатыми. Они могут быть вызваны другими состояниями, но важно, чтобы их проверил врач. Обратитесь к своему терапевту, если у вас появятся какие-либо новые симптомы или симптомы, которые не проходят».
В нем говорится, что симптомы варьируются в зависимости от того, где рак находится в поджелудочной железе.
Рак поджелудочной железы начинается в тканях поджелудочной железы — органа в брюшной полости, который находится за нижней частью желудка. Поджелудочная железа играет «важную роль» в расщеплении пищи. Поэтому рак поджелудочной железы часто вызывает проблемы с приемом пищи и перевариванием пищи.
«Симптомы этого включают быстрое чувство сытости, когда вы едите, вздутие живота, сильное газообразование и отрыжку. Но эти симптомы являются распространенными проблемами и обычно не связаны с раком поджелудочной железы».
Расстройство желудка также может быть симптомом рака поджелудочной железы, вызывая болезненное жжение в груди или горький неприятный привкус во рту.
Ранее Медикфорум писал о симптомах диабета 2 типа.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий