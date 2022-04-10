«Чувство жара и озноб» - перечислены ключевые признаки рака поджелудочной железы

«Симптомы рака поджелудочной железы могут быть расплывчатыми. Они могут быть вызваны другими состояниями, но важно, чтобы их проверил врач. Обратитесь к своему терапевту, если у вас появятся какие-либо новые симптомы или симптомы, которые не проходят».

«Симптомы этого включают быстрое чувство сытости, когда вы едите, вздутие живота, сильное газообразование и отрыжку. Но эти симптомы являются распространенными проблемами и обычно не связаны с раком поджелудочной железы».