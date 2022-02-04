Эндокринолог объяснил, как выявить подверженность диабету

45 Фото: istockphoto.com
плохое самочувствие

Подверженность диабету усиливает ряд факторов, в том числе повышенное артериальное давление, излишек веса.

В интервью врача эндокринолога Юрия Потешкина прозвучали пояснения о том, какие обстоятельства делают риск заболеть сахарным диабетом для человека особенно существенным. Медик заметил, что подверженность данному заболеванию может быть наследственной –

«риск появления диабета возрастает, если у кого-то в роду уже был такой недуг».

Также Потешкин назвал другие факторы, увеличивающие вероятность стать диабетиком.
  • Избыток веса, ожирение.
  • Повышенный уровень липидов, холестерина.
  • Высокое артериальное давление.
  • Возраст выше 45 лет.
Людям, которые беспокоятся о своей подверженности заболеванию, врач посоветовал сделать определенные анализы (например, позволяющие выявить содержание  гликированного гемоглобина или глюкозы в крови натощак).

Одним из эффективных способов своевременно засечь возникновение диабета специалист считает проведение перорального глюкозотолерантного теста –

«после 45 лет любому человеку нужно делать этот тест каждые три года, даже если нет других факторов риска».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что развитие диабета у человека может сопровождаться ощущением непривычного привкуса во рту.
Юрий Потешкин
Юрий Потешкин
Здоровье
врач-эндокринолог
Теги : симптомы диабета, симптомы заболевания, Юрий Потешкин