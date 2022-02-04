Эндокринолог объяснил, как выявить подверженность диабету

«риск появления диабета возрастает, если у кого-то в роду уже был такой недуг».

Избыток веса, ожирение.

Повышенный уровень липидов, холестерина.

Высокое артериальное давление.

Возраст выше 45 лет.

«после 45 лет любому человеку нужно делать этот тест каждые три года, даже если нет других факторов риска».