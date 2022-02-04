Эндокринолог объяснил, как выявить подверженность диабету
Подверженность диабету усиливает ряд факторов, в том числе повышенное артериальное давление, излишек веса.
В интервью врача эндокринолога Юрия Потешкина прозвучали пояснения о том, какие обстоятельства делают риск заболеть сахарным диабетом для человека особенно существенным. Медик заметил, что подверженность данному заболеванию может быть наследственной –
«риск появления диабета возрастает, если у кого-то в роду уже был такой недуг».
Также Потешкин назвал другие факторы, увеличивающие вероятность стать диабетиком.
- Избыток веса, ожирение.
- Повышенный уровень липидов, холестерина.
- Высокое артериальное давление.
- Возраст выше 45 лет.
Одним из эффективных способов своевременно засечь возникновение диабета специалист считает проведение перорального глюкозотолерантного теста –
«после 45 лет любому человеку нужно делать этот тест каждые три года, даже если нет других факторов риска».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что развитие диабета у человека может сопровождаться ощущением непривычного привкуса во рту.
Юрий Потешкин
Здоровье
врач-эндокринолог
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