Эти 3 типа продуктов особенно полезны гипертоникам
Уменьшение показаний артериального давления является защитной мерой от сердечного приступа, инсульта, болезней почек, болезней глаз и ухудшения когнитивных функций. На сегодняшний день наиболее эффективным средством снижения повышенного кровяного давления является здоровое питание и снижение веса с помощью одного типа продуктов.
В исследовании было проанализировано влияние диетических импульсов на артериальное давление (АД). Результаты показали, что диетические импульсы снижают АД с помощью нескольких механизмов. Это связано с высоким содержанием клетчатки, растительного белка и калия, которые снижают артериальное давление.Исследование показало, что замена продуктов с высоким содержанием крахмала диетическими бобовыми с низким гликемическим индексом также может способствовать снижению веса, что, вероятно, способствует снижению АД.
Сила калия
Калий помогает почкам вымывать натрий из наших систем, что, в свою очередь, может привести к снижению нашего АД. Чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой. Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению артериального давления.
Повышение уровня калия с помощью диеты рекомендуется взрослым с артериальным давлением выше 120/80, которые в остальном здоровы.
Другие продукты, богатые калием, включают:
- Дыни
- Абрикосы
- Листовые зеленые овощи
- Помидоры
- Картофель
- Сладкий картофель
- Тунец
- Лосось
- Бобы
- Орехи
- Семена
- Белые бобы
Соль (натрий) – главный виновник. Ассоциация диетологов Великобритании (BDA) заявила:
"Большинство людей едят гораздо больше соли, чем им нужно. Мы все должны стремиться уменьшить количество соли (или хлорида натрия), которую мы едим. Взрослым следует употреблять не более шести граммов соли в день — это примерно одна чайная ложка".
Ранее Медикфорум писал о признаках больного сердца.
Ассоциация диетологов Великобритании (BDA)
Здоровье
Профессиональная ассоциация и профсоюз диетологов Великобритании. Является крупнейшей в Великобритании организацией специалистов в области питания.
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