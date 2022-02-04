Эти 3 типа продуктов особенно полезны гипертоникам

Сила калия

Дыни

Абрикосы

Листовые зеленые овощи

Помидоры

Картофель

Сладкий картофель

Тунец

Лосось

Бобы

Орехи

Семена

Белые бобы

"Большинство людей едят гораздо больше соли, чем им нужно. Мы все должны стремиться уменьшить количество соли (или хлорида натрия), которую мы едим. Взрослым следует употреблять не более шести граммов соли в день — это примерно одна чайная ложка".