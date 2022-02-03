Рак кишечника: популярные продукты, которые могут привести к онкологии

«Рак кишечника — это общий термин для обозначения рака, который начинается в толстой кишке. «В зависимости от того, где начинается рак, рак кишечника иногда называют раком толстой кишки или прямой кишки».

«Исходя из того, что мы знаем на данный момент, кажется, что клетчатка из цельного зерна лучше снижает риск рака, чем клетчатка из фруктов и овощей. Но важно есть и то, и другое как часть здоровой сбалансированной диеты».

«Есть убедительные доказательства того, что люди, которые более физически активны, имеют более низкий риск рака кишечника».