Рак кишечника: популярные продукты, которые могут привести к онкологии
Есть определенные продукты, которые могут помочь снизить риск. Нам нужно включать клетчатку в наш рацион, но есть также продукты, которые вам, возможно, придется сократить или исключить из рациона.
Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака, причем у большинства людей он диагностируется в возрасте старше 60 лет.
NHS сообщает:
«Рак кишечника — это общий термин для обозначения рака, который начинается в толстой кишке. «В зависимости от того, где начинается рак, рак кишечника иногда называют раком толстой кишки или прямой кишки».
Есть некоторые известные факторы риска, хотя наличие одного или нескольких факторов риска не означает, что вы обязательно заболеете раком кишечника.
Хотя очень сложно исследовать связь между диетой и раком, исследования показали, что определенные продукты могут определенно влиять на риск развития рака кишечника.
Чтобы снизить риск колоректального рака, вам следует избегать продуктов с высоким содержанием «рафинированного крахмала», таких как упакованное печенье и крекеры.
NHS говорит, что вам также следует избегать обработанных пищевых продуктов. Обработанное мясо — это любое мясо, которое было обработано для сохранения, например, бекон, салями, колбасы, мясные консервы или куриные наггетсы.
«Исходя из того, что мы знаем на данный момент, кажется, что клетчатка из цельного зерна лучше снижает риск рака, чем клетчатка из фруктов и овощей. Но важно есть и то, и другое как часть здоровой сбалансированной диеты».
По данным Cancer Research UK, сопутствующим фактором риска является ожирение. Подсчитано, что 11 из 100 случаев рака кишечника (11 процентов) связаны с избыточным весом или ожирением.
«Есть убедительные доказательства того, что люди, которые более физически активны, имеют более низкий риск рака кишечника».
Ранее Медикфорум писал о продуктах, снижающих холестерин.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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