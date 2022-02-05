Пять проблем со здоровьем, из-за которых можно непреднамеренно похудеть

«Если за последние 6 месяцев вы потеряли более 10 процентов массы тела, вам лучше обратиться к врачу, так как это чревато дефицитом важных веществ, таких как белок, витамины и минералы», - советуют специалисты Немецкого общества гастроэнтерологии.

Он заставляет тело значительно увеличивать потребности в энергии, так как гормоны стресса специфическим образом влияют на метаболические процессы. Кроме того, у людей в стрессовых ситуациях часто снижается аппетит, они меньше едят. Все это в совокупности приводит к потере веса, которая может произойти незаметно для самого человека.Проблема вызывается чувствительностью организма к таким веществам, как глютен, лактоза, фруктоза. Непереносимость может быть причиной того, что пища не будет перевариваться организмом в достаточной степени – соответственно, начнется нехватка питательный веществ. Кроме того, при непереносимости нередко возникают неприятные состояния, боли в животе, метеоризм, тошнота, из-за которых пострадавшие начинают избегать еды.Одна из самых серьезных проблем со здоровьем, которые могут объяснять непреднамеренное похудение. Например, люди теряют вес, страдая диабетом 1 типа, поскольку клетки тела перестают нормально усваивать сахар. Чтобы поддерживать производство необходимой для жизни энергии, организм ищет альтернативные источники энергии и начинает сжигать жир, белок, мышечную массу.В его случае щитовидная железа интенсивнее вырабатывает гормоны тироксин и трийодтиронин, которые «вмешиваются» во все метаболические процессы организма, чрезмерно стимулируя обмен веществ. Результат – непреднамеренная потеря веса, возможная даже несмотря на повышенный аппетит.Основным симптомом депрессивного расстройства является пониженное, угнетенное настроение, которое способствует в том числе снижению аппетита.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно выявить подверженность человека заболеванию диабетом.