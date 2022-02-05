Похудение: вот почему тренировки с гантелями лучше всего подходят для сжигания жира
Потеря веса индивидуальна для каждого, но есть один тип упражнений, который оказался золотым стандартом для сжигания упрямого жира. Посттренировочный пампинг — не единственное, что вы можете почувствовать после силовой тренировки, на самом деле, ваше тело, скорее всего, будет пожинать плоды еще долго после того, как вы закончите тренировку. Добавление веса даже к самым простым движениям может стать ключом к ускорению потери веса.
Почему силовые тренировки лучше кардио для похудения?
В то время как кардио известно своими преимуществами в сжигании калорий, долгосрочный эффект от упражнений с отягощениями просто несравним с часами, проведенными на беговой дорожке.
Эллиот Аптон, руководитель отдела онлайн-обучения в Ultimate Performance, сказал:
«После хорошей тренировки с отягощениями вы будете сжигать больше калорий в течение более длительного времени. Правильно выполненные силовые тренировки увеличат количество имеющейся у вас мышечной ткани, что повысит скорость метаболизма. Например, хорошо выполненная тренировка всего тела, скорее всего, повысит ваш EPOC — ваше «избыточное потребление кислорода после тренировки», иногда известное как «эффект дожигания калорий», на срок до 48 часов».
Замена кардиотренировок силовыми тренировками поможет вам сжечь жир, не съедая при этом мышечную массу тела.
Как силовые тренировки сжигают жир даже после тренировки?
Избавление от упрямого висцерального жира и использование запасов жира в брюшной полости — обычная цель для многих людей, стремящихся похудеть.
Длительный эффект от силовых тренировок связан с процессом восстановления организма после работы с мышцами, что позволяет телу сжигать еще больше калорий после тренировки.
«Многие преимущества, связанные с силовыми тренировками, хорошо известны и задокументированы, от снижения риска сердечных и хронических заболеваний до улучшения здоровья вашего мозга».
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Эллиот Аптон
Здоровье
Персональный тренер, руководитель отдела онлайн-обучения в Ultimate Performance.
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