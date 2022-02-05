Похудение: вот почему тренировки с гантелями лучше всего подходят для сжигания жира

Почему силовые тренировки лучше кардио для похудения?

«После хорошей тренировки с отягощениями вы будете сжигать больше калорий в течение более длительного времени. Правильно выполненные силовые тренировки увеличат количество имеющейся у вас мышечной ткани, что повысит скорость метаболизма. Например, хорошо выполненная тренировка всего тела, скорее всего, повысит ваш EPOC — ваше «избыточное потребление кислорода после тренировки», иногда известное как «эффект дожигания калорий», на срок до 48 часов».

Как силовые тренировки сжигают жир даже после тренировки?

«Многие преимущества, связанные с силовыми тренировками, хорошо известны и задокументированы, от снижения риска сердечных и хронических заболеваний до улучшения здоровья вашего мозга».