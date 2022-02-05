Как снизить нервное напряжение за несколько секунд: один из самых простых способов
Исследование показывает, что уменьшить стрессовое состояние и нервный накал можно простым способом, вспомнив что-то хорошее.
Бывают ситуации, когда становится трудно сохранять хладнокровие из-за нервного напряжения, но все же противодействовать сильному чувству стресса возможно. Один из самых простых в исполнении способов иногда подавляет его практически за секунды – об этом говорит исследование, результаты которого были опубликованы журналом Nature Human Behavior.
«В стрессовых ситуациях достаточно вспомнить хорошие моменты: это мгновенно поднимет настроение, снижает уровень гормона стресса кортизола», - констатируют специалисты.
В ходе исследования проводился в том числе эксперимент, участники которого опускали руки в холодную воду. Те добровольцы, кто по условиям испытаний вспоминал о хороших и счастливых личных событиях, демонстрировали сниженное содержание в крови гормона стресса кортизола. В их организме содержание стрессового гормона было на 15 ниже, чем у людей, которые во время опыта с холодной водой думали по заданию ученых о нейтральных событиях. Кроме того, МРТ показала у них повышенную активность префронтальной коры, области мозга, отвечающей за эмоции, которая блокируется, когда вы находитесь в стрессовых ситуациях.
Согласно исследованию, мы можем помогать себе в напряженных ситуациях сохранять психоэмоциональную устойчивость, и это не требует долгих медитаций. Эффект может дать даже просто воспоминание о каклм-нибудь прекрасном моменте.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на истощенную от стресса психику.
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