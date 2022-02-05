Возьмите паузу: признаки того, что ваша психика истощена
Когда мы постоянно находимся в состоянии стресса и ничего не делаем для его устранения, тело начинает посылать сигналы того, что психика находится в сильнейшем напряжении.
Боль. Одним из признаков того, что психическое здоровье человека истощено, являются его жалобы на хронические боли, не связанные с очевидными травмами, об этом рассказали врачи из Германии в интервью журналу Freundin.
Плохой сон. Вы можете ворочаться без сна всю ночь или не можете быстро заснуть, хотя до этого днем испытывали сильную усталость. Подобным симптомом нередко проявляется стресс.
Колебания веса. Нестабильный аппетит с эпизодами переедания и нежелания есть и «бегающие» туда-сюда килограммы на весах тоже могут говорить, что ваша психика истощена и нужно взять паузу, чтобы отдохнуть.
Повышенная раздражительность. Вас постоянно что-то или кто-то раздражает и вы быстро теряете терпение? Возможно, проблема вовсе не в других, а в том, что ваши нервы из-за постоянного напряжения все хуже справляются с рутинным стрессом.
Перепады настроения. Истощенная стрессом и отсутствием отдыха психика влияет на то, что гормоны «выходят из строя», и последствием этого становится переменчивое настроение – в течение дня оно может меняться от радости и воодушевления до ощущения тотального несчастья и рыданий.
Выпадение волос. Данный признак также может быть связан с гормональным дисбалансом.
Потеря либидо. Угасший интерес к интимной части жизни может дополнительно говорить о том, что слишком сильный или долгосрочный нанес удар по гормональному балансу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут указывать на проблемы с сердцем.
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