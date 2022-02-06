Симптомы рака печени: что можно обнаружить в фекалиях - запишитесь к врачу
Как и в случае с другими видами рака, существуют факторы риска, которые могут определить вероятность развития рака печени. Один из них может появиться в фекалиях человека. Причина этого в том, что NHS говорит, что «первичным раком печени может заболеть каждый».
Симптом – белый или меловидный кал. Другими симптомами рака печени являются пожелтение кожи или белков глаз.
Кроме того, человек может также испытывать потерю аппетита или потерю веса. Они также могут чувствовать усталость, отсутствие энергии или общее недомогание с «симптомами гриппа», говорят в NHS.
Также может развиться комок на правой стороне живота.
На пищеварение могут влиять и другие симптомы рака печени, такие как:
• Тошнота или плохое самочувствие
• Боль в верхней правой части живота или в правом плече
• Симптомы расстройства желудка, например, очень быстрое чувство сытости во время еды
• Очень вздутый живот, не связанный с едой
Национальная служба здравоохранения говорит, что у людей больше шансов заболеть первичным раком печени, если они старше 60 лет, хотя чаще всего он встречается у людей старше 85 лет.
Ранее Медикфорум писал о симптомах Омикрона.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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