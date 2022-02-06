Повышенный холестерин: врач назвал признак на коже, сигнализирующий об «опасно высоком уровне»

«Большинство людей с высоким уровнем холестерина вообще не проявляют никаких симптомов. Вот что делает его опасным. Есть много людей, которые не знают, что у них высокий уровень холестерина, пока не столкнутся с серьезной проблемой, такой как сердечный приступ. Однако у вас может быть высокий уровень холестерина, если вы заметите желтоватые новообразования или поражения на коже».

«Желтые наросты могут образовываться в разных местах по всему телу. Это отложения холестерина, которые возникают, когда у вас накапливается холестерин под кожей. Хотя они не безболезненны и доброкачественны, они могут быть предупреждающим признаком того, что у вас опасно высокий уровень холестерина или другое серьезное заболевание».

«Вы должны посетить своего врача и проверить уровень холестерина. Избегание этого может привести к сердечному приступу, инсульту или другому серьезному изнурительному заболеванию».