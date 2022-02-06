Повышенный холестерин: врач назвал признак на коже, сигнализирующий об «опасно высоком уровне»
Существует два вида этого холестерина – «плохой» холестерин и «хороший». «Плохой» холестерин приводит к проблемам со здоровьем, а «хороший» снижает вероятность возникновения проблем. Проблема возникает, когда ваши уровни становятся слишком высокими. Фармацевт Хуссейн Абдех из компании Medicine Direct делится одним из показаний к высокому уровню холестерина.
«Большинство людей с высоким уровнем холестерина вообще не проявляют никаких симптомов. Вот что делает его опасным. Есть много людей, которые не знают, что у них высокий уровень холестерина, пока не столкнутся с серьезной проблемой, такой как сердечный приступ. Однако у вас может быть высокий уровень холестерина, если вы заметите желтоватые новообразования или поражения на коже».
Г-н Абде объясняет, как обнаружить эти кожные признаки:
«Желтые наросты могут образовываться в разных местах по всему телу. Это отложения холестерина, которые возникают, когда у вас накапливается холестерин под кожей. Хотя они не безболезненны и доброкачественны, они могут быть предупреждающим признаком того, что у вас опасно высокий уровень холестерина или другое серьезное заболевание».
Он подчеркивает, что если вы обнаружите подобные наросты или поражения, вам нужно как можно скорее поговорить со своим лечащим врачом.
Фармацевт добавил:
«Вы должны посетить своего врача и проверить уровень холестерина. Избегание этого может привести к сердечному приступу, инсульту или другому серьезному изнурительному заболеванию».
Ранее Медикфорум писал о том, как улучшить функцию печени.
Хуссейн Абдех (Hussain Abdeh)
Здоровье
Врач-фармацевт компании Medicine Direct.
Оставить комментарий