Заражение Омикроном: эксперты назвали 3 желудочно-кишечных симптома
Если есть что-то, что эксперты знают о варианте Omicron, так это то, что этот штамм может обычно приводить к незаметным симптомам COVID-19, которые не всегда включают одышку или потерю обоняния и вкуса. У расстройства желудка есть множество других возможных причин, и эксперты до сих пор не могут понять его связь с Омикроном.
Желудочно-кишечные проблемы, такие как диарея, боли в животе, потеря аппетита, были показаны как основные симптомы ковида. Исследование, проведенное в специальном приложении ZOE COVID Study, показало, что это синонимичные симптомы COVID-19. Они свойственны и штамму Омикрон?
Интересно, что, согласно приложению, с середины декабря 2021 года по январь 2022 года, резко увеличилось число людей, сообщающих о желудочно-кишечных симптомах. Было показано, что это происходит примерно по той же схеме, что и во время зимней волны год назад.
Желудочно-кишечные симптомы были общим признаком COVID-19 на ранних этапах пандемии с исходной версией вируса, а также вариантами альфа и дельта.
Однако при просмотре результатов ПЦР-тестов, опубликованных в приложении, было обнаружено, что, хотя значительная часть людей, сообщивших о желудочно-кишечных симптомах, дали положительный результат, также увеличилась доля людей с этими симптомами, которые дали отрицательный результат.
Этот анализ показывает, что, несмотря на то, что Омикрон может быть связан с желудочно-кишечными симптомами, показатели не выше, чем ранее наблюдаемые в Дельте, и один или несколько других типов желудочных клопов, вероятно, встречаются в популяции в настоящее время.
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ZOE COVID Study
Здоровье
Некоммерческая инициатива, запущенная в конце марта 2020 года для поддержки жизненно важных исследований COVID-19. Приложение было запущено компанией ZOE , занимающейся научными исследованиями в области здравоохранения, с научным анализом, предоставленным Королевским колледжем Лондона.
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