Кашель: врач называет 6 «тревожных симптомов», которые нельзя игнорировать
Если кашель сопровождается выделением крови, это может быть симптомом тромба или рака легких, напоминает медик.
Кашель сегодня часто упоминается, прежде всего, как симптом заражения коронавирусом, однако это не единственный случай, когда человек может кашлять в связи с серьезным заболеванием. Бывают разные ситуации, когда кашель нельзя игнорировать, поскольку это может означать серьезные проблемы со здоровьем. Такой кашель может сопровождаться некоторыми симптомами.
Эти тревожные симптомы перечислил врач Мохан Секерам.
Выделение крови. Один из потенциально опасных признаков, на которые всегда нужно обращать внимание, – кровь в мокроте, говорит специалист. Причинами кашля с кровью могут быть инфекции легких или дыхательных путей, тромба в легочной артерии или рака легких.
Появление крови при кашле, который длится продолжительное время, – это то, с чем обязательной нужно идти к врачу, подчеркивает эксперт.
Лихорадка и потливость. «Букет» из лихорадки, ночной потливости и кашля может указывать на COVID-19? Но также постоянная лихорадка и ночная потливость наблюдаются при болезни Ходжкина, которая представляет собой это опухолевое заболевание лимфатической системы, способное возникнуть в любом возрасте. При данной патологии тоже наблюдаются симптомы, напоминающие сезонную инфекцию: кашель, затрудненное глотание, слабость. По словам врача, эти симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель, поэтому всегда важно проходить обследование.
Одышка и боли в груди. Если одышка возникает у человека с кашлем, который длится более трех недель, следует обратиться к врачу общей практики. Также нужно обязательно обсудить с врачом одышку, которая не проходит через месяц и становится более ощутимой в моменты физической активности.
Доктор Секерам заметил, что тревожным сигналом является возникновение у человека с кашлем внезапной одышки и боли в груди. При этом области груди кажется стянутой или сдавленной чем-то тяжелым, или ощущается боль, которая распространяется на руки, спину, шею и челюсть, а также чувствуется общее недомогание и слабость.
Если у вас внезапно возникли данные симптомы, это может указывать на сердечный приступ или серьезные проблемы с легкими и дыхательными путями, требующие оперативной медицинской помощи, подчеркнул медик.
Другие признаки. Доктор Секерам назвал «три красных флага», которые нельзя игнорировать кашляющим людям.
- Необъяснимая потеря веса.
- Повторяющиеся инфекции грудной клетки.
- Кашель, который не улучшается и не проходит через три недели.
Мохан Секерам (Mohan Sekeram)
Здоровье
врач-невролог, сотрудник Больницы Захари Мертона
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