Витамин D: профилактика, факторы дефицита и риски передозировки

пожилые люди;

обладатели смуглой кожи;

люди, которые редко бывают на солнце или носят одежду, закрывающую большую часть тела;

жители регионов, в которых редки солнечные дни;

работающие в ночную смену и заключенные;

люди с заболеваниями органов ЖКТ, которые нарушают процесс всасывания жирорастворимых витаминов;

пациенты получающие в качестве терапии кортикостероиды, некоторые противоэпилептические, противогрибковые и противовирусные препараты.

По словам эксперта, в последнее время "солнечному" витамину приписывают все больше чудодейственных свойств. Однако, врач объяснил: несмотря на то, что дефицит витамина связан с определенными рисками для здоровья, это не значит, что принимать его следует в неограниченных количествах и абсолютно всем.Так, в группе риска вероятного недостатка витамина D:В качестве профилактики витамина D врач рекомендует придерживаться здорового образа жизни, регулярную физическую активность на свежем воздухе, поддержание здоровой массы тела, а также средиземноморский тип питания.При этом важно понимать, что избыток витамина не безвреден и имеет негативные последствия для здоровья. Одно из исследования показало, что высокие дозы витамина D в пожилом возрасте приводят к увеличению на 20-30% рисков падения. Мета анализ 2019 года показал связь увеличения количества инсультов и приема витамина с кальцием. Кроме того, высокая концентрация витамина D в крови может стать причиной тошноты, рвоты, боли в мышцах и слабости, спутанности сознания, потери аппетита, обезвоживания, чрезмерного мочеиспускания, а также образования камней в почках и почечной недостаточности.