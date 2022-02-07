Врач рассказала, как вводить в рацион пищевые волокна

«Рекомендуемая „доза“ пищевых волокон составляет около 20-30 граммов (мужчинам больше, чем женщинам; молодым больше, чем пожилым). Пищевые волокна должны вводиться в диету постепенно, их количество стоит плавно увеличивать в течение нескольких недель (быстрое наращивание темпов потребления чревато повышенным газообразованием, вздутием живота и выраженным дискомфортом)», — предупреждает специалист.

Перед применением необходима очная консультация специалиста.

Эксперт объяснила: к доказанным положительным эффектам употребления в пищу клетчатки относятся снижение уровней общего холестерина и/или липопротеидов низкой плотности («плохого холестерина»), глюкозы после приема пищи и/или инсулина в крови, а также увеличение объема стула и/или уменьшение времени транзита пищи по кишке.Среди возможной пользы отмечается снижение артериального давления, повышение чувства сытости, корректировка веса и улучшение состояния микробиоты кишечника.Врач также подчеркнула, что увеличение объема пищевых волокон в рационе является первым шагом на пути к избавлению от запоров.Однако, несмотря на бесспорную пользу этих веществ для здоровья человека, обогащать ими питание следует соблюдая некоторые правила.Для того, чтобы достигнуть необходимого количества, проктолог рекомендует ввести в рацион не менее 5 порций овощей и фруктов (около 400 г) в день, крупы, цельнозерновые продукты, орехи и семена растений.