Названы признаки и способы борьбы с кишечной инфекцией

«Больше подвержены острым кишечным инфекциям дети от одного года до семи лет, однако взрослые тоже болеют достаточно часто.️ Особенно тяжело острая инфекция протекает у детей и людей пенсионного возраста, а также у пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями. Именно в этих группах чаще развивается обезвоживание: с рвотой и жидким стулом человек теряет большое количество жидкости и электролитов», — уточнила эксперт.

Перед применением необходима очная консультация врача!

Врач пояснила: все острые кишечные инфекции (ОКИ) имеют схожие проявления: лихорадка, интоксикация, диарея, тошнота и рвота и ,как следствие — обезвоживание. Заражение ОКИ происходит алиментарным путем, то есть, через рот.Для того, чтобы справиться с недугом, необходимо придерживаться диеты, исключающей молочные продукты, сырые овощи, фрукты и ягоды, жареную, жирную, соленую, острую и копченую пищу. При этом больному назначаются сорбенты.Важный этап лечения — регидратация. Она обусловлена необходимостью восполнения жидкости, потерянной вследствие диареи и рвоты.Кроме того, при подозрении на бактериальную инфекцию, врачом-инфекционистом может быть назначена антибактериальная терапия.