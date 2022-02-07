Названы признаки и способы борьбы с кишечной инфекцией
Педиатр Антонина Зоненко рассказала, как распознать и лечить острые кишечные инфекции.
Врач пояснила: все острые кишечные инфекции (ОКИ) имеют схожие проявления: лихорадка, интоксикация, диарея, тошнота и рвота и ,как следствие — обезвоживание. Заражение ОКИ происходит алиментарным путем, то есть, через рот.
«Больше подвержены острым кишечным инфекциям дети от одного года до семи лет, однако взрослые тоже болеют достаточно часто.️ Особенно тяжело острая инфекция протекает у детей и людей пенсионного возраста, а также у пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями. Именно в этих группах чаще развивается обезвоживание: с рвотой и жидким стулом человек теряет большое количество жидкости и электролитов», — уточнила эксперт.
Для того, чтобы справиться с недугом, необходимо придерживаться диеты, исключающей молочные продукты, сырые овощи, фрукты и ягоды, жареную, жирную, соленую, острую и копченую пищу. При этом больному назначаются сорбенты.
Важный этап лечения — регидратация. Она обусловлена необходимостью восполнения жидкости, потерянной вследствие диареи и рвоты.
Кроме того, при подозрении на бактериальную инфекцию, врачом-инфекционистом может быть назначена антибактериальная терапия.
Перед применением необходима очная консультация врача!
Антонина Зоненко
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Педиатр
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