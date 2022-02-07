Почему так важно дышать носом, а не ртом: объясняют врачи

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молодая женщина на улице

Неправильное дыхание способствует возникновению многих проблем со здоровьем, предупреждают медики.

Нашему телу необходим кислород, который мы получаем с воздухом. Для этого существуют два пути – через полости носа и рта. Однако дыхание через рот является неправильным и потенциально опасным. Если человек дышит ртом, не осознавая этого, данную проблему нужно обязательно решать, корректировать, подчеркивают врачи.

«Мы склонны дышать через рот, когда возникает заложенность носа из-за аллергии или простуды. Кроме того, человек начинает дышать ртом, когда тренируется, – это помогает быстрее доставить кислород к мышцам. Но данные обстоятельства являются исключительными, обычно постоянное дыхание ртом, в том числе во время сна, может привести к проблемам», - объясняют специалисты.

Почему важно дышать носом, а не ртом.

Носовой проход выстлан тонкими волосками, которые фильтруют воздух на пути к легким, задерживая пыль, загрязнения, аллергены, пыльцу, насекомых и т. д. Слизь в носу также помогает улавливать раздражители и выбрасывать их при чихании.

Когда воздух снаружи холодный, его вдыхание может навредить легким. Но, проходя через носовую полость, воздух согревается и увлажняется, что облегчает его использование легкими.

Во время дыхания нос выделяет оксид азота – этот газ достигает легких в более разбавленной форме и создает эффект вазодилатации, то есть, расширения кровеносных сосудов. Это увеличивает потребление кислорода легкими и заодно улучшает циркуляцию кислорода в организме.

Почему вредно дышать ртом.
  • Усиливается потеря влаги в ротовой полости, что может вызвать сухость.
  • Увеличивает риск вдыхания нефильтрованного, загрязненного воздуха.
  • Повышается риск аллергических реакций из-за вдыхания ртом аллергенов.
  • Может возникнуть приступ астмы.
  • Запах изо рта становится неприятным.
  • Развиваются кариес, воспаление десен (гингивит).
  • Способствует храпу и/или апноэ во сне.
  • У детей вызывает аномалии зубов или челюсти.
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