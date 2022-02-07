Почему так важно дышать носом, а не ртом: объясняют врачи

«Мы склонны дышать через рот, когда возникает заложенность носа из-за аллергии или простуды. Кроме того, человек начинает дышать ртом, когда тренируется, – это помогает быстрее доставить кислород к мышцам. Но данные обстоятельства являются исключительными, обычно постоянное дыхание ртом, в том числе во время сна, может привести к проблемам», - объясняют специалисты.

Усиливается потеря влаги в ротовой полости, что может вызвать сухость.

Увеличивает риск вдыхания нефильтрованного, загрязненного воздуха.

Повышается риск аллергических реакций из-за вдыхания ртом аллергенов.

Может возникнуть приступ астмы.

Запах изо рта становится неприятным.

Развиваются кариес, воспаление десен (гингивит).

Способствует храпу и/или апноэ во сне.

У детей вызывает аномалии зубов или челюсти.