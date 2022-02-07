Почему так важно дышать носом, а не ртом: объясняют врачи
Неправильное дыхание способствует возникновению многих проблем со здоровьем, предупреждают медики.
Нашему телу необходим кислород, который мы получаем с воздухом. Для этого существуют два пути – через полости носа и рта. Однако дыхание через рот является неправильным и потенциально опасным. Если человек дышит ртом, не осознавая этого, данную проблему нужно обязательно решать, корректировать, подчеркивают врачи.
«Мы склонны дышать через рот, когда возникает заложенность носа из-за аллергии или простуды. Кроме того, человек начинает дышать ртом, когда тренируется, – это помогает быстрее доставить кислород к мышцам. Но данные обстоятельства являются исключительными, обычно постоянное дыхание ртом, в том числе во время сна, может привести к проблемам», - объясняют специалисты.
Почему важно дышать носом, а не ртом.
Носовой проход выстлан тонкими волосками, которые фильтруют воздух на пути к легким, задерживая пыль, загрязнения, аллергены, пыльцу, насекомых и т. д. Слизь в носу также помогает улавливать раздражители и выбрасывать их при чихании.
Когда воздух снаружи холодный, его вдыхание может навредить легким. Но, проходя через носовую полость, воздух согревается и увлажняется, что облегчает его использование легкими.
Во время дыхания нос выделяет оксид азота – этот газ достигает легких в более разбавленной форме и создает эффект вазодилатации, то есть, расширения кровеносных сосудов. Это увеличивает потребление кислорода легкими и заодно улучшает циркуляцию кислорода в организме.
Почему вредно дышать ртом.
- Усиливается потеря влаги в ротовой полости, что может вызвать сухость.
- Увеличивает риск вдыхания нефильтрованного, загрязненного воздуха.
- Повышается риск аллергических реакций из-за вдыхания ртом аллергенов.
- Может возникнуть приступ астмы.
- Запах изо рта становится неприятным.
- Развиваются кариес, воспаление десен (гингивит).
- Способствует храпу и/или апноэ во сне.
- У детей вызывает аномалии зубов или челюсти.
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