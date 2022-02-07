Эти 2 продукта обладают иммуностимулирующими и противовоспалительными свойствами
Артрит – одна из самых распространенных проблем с суставами. Хотя это состояние встречается в основном у взрослых в возрасте 65 лет и старше, оно также может поражать молодых людей и даже детей.
По данным Центра ревматологии Нью-Джерси (США) лук является одним из лучших натуральных средств от боли в суставах. По его словам, он обладает «иммуностимулирующими» свойствами, которые особенно помогают облегчить боль при артрите. У пациентов с артритом, которые едят больше всего лука, меньше всего болезненных обострений.
Чеснок и лук, обладающие иммуностимулирующими свойствами, являются дуэтом супергероев в разделе продуктов.
Исследования показали, что у тех, кто ест продукты семейства луковых, такие как чеснок и лук, меньше признаков остеоартрита и болей в суставах. С обычными симптомами артрита, включая боль в суставах, ограниченность движений и более высокий уровень воспаления, можно бороться, просто добавив эти два компонента в свой рацион.
Чеснок является вкусной добавкой практически к любому пикантному блюду и наполнен ароматом. Как лук и лук-порей, он содержит диаллилдисульфид, противовоспалительное соединение, которое ограничивает действие провоспалительных цитокинов.
Таким образом, чеснок может помочь в борьбе с воспалением и даже может помочь предотвратить повреждение хряща от артрита.
В исследовании изучалось противовоспалительное и артритное действие чеснока. Было показано, что соединения серы, выделенные из чеснока, обладают противовоспалительным действием.
Другие продукты, которые можно добавить в свой рацион, чтобы уменьшить симптомы, включают:
- Брокколи
- Жирная рыба
- Оливковое масло
- Терпкий вишневый сок
- Шпинат
- Бразильский орех
- Куркума
Rheumatology Center of New Jersey (Центр ревматологии Нью-Джерси)
Здоровье
Медицинская команда Центра ревматологии Нью-Джерси использует самые современные методы лечения, чтобы свести к минимуму боль, замедлить прогрессирование хронических заболеваний и максимально повысить качество жизни.
Оставить комментарий