Эти 2 продукта обладают иммуностимулирующими и противовоспалительными свойствами

Rheumatology Center of New Jersey (Центр ревматологии Нью-Джерси)

Здоровье

Медицинская команда Центра ревматологии Нью-Джерси использует самые современные методы лечения, чтобы свести к минимуму боль, замедлить прогрессирование хронических заболеваний и максимально повысить качество жизни.