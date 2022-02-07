Хронические болезни доведут до слабоумия
Наличие двух или более хронических болезней в среднем возрасте в два раза увеличивает риск развития старческого слабоумия. К такому выводу пришли ученые из Парижского университета.
Мало кто из нас может похвастаться исключительным здоровьем после 50 лет. Однако это один из ключевых факторов, позволяющих избежать деменции, как предполагает исследование. Его авторы установили, что люди среднего возраста, которые имеют не менее двух хронических нарушений здоровья, в два раза чаще становятся жертвами различных видов старческого слабоумия, включая и болезнь Альцгеймера. А вот если у вас есть целых три хронических болезни, то этот риск вырастает в 5 раз.
К данным болезням учёные отнесли повышенное артериальное давление или гипертонию, депрессии и артриты помимо прочих. Наличие одного или нескольких подобных состояний вовсе не является чем-то необычным, особенно у людей среднего и старшего возраста. Но исследование, в ходе которого за добровольцами наблюдали в течение более трех десятилетий, позволило ответить на вопрос о том, какую опасность представляют собой сразу несколько этих болезней, которые возникают не в старости, а уже после 50, и как это влияет на риск деменции.
В исследовании было проанализировано здоровье более 10 000 человек в возрасте от 35 до 55 лет на момент начала наблюдений. Врачи следили за ними, когда у добровольцев возникали какие-либо хронические расстройства, а также появлялась деменция - это тщательно фиксировалась. На момент начала наблюдения ни у кого признаков старческого слабоумия выявлено не было. А вот впоследствии риск деменции заметно вырастал, если у людей уже в среднем возрасте фиксировалось сразу несколько хронических болезней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Парижский университет
Здоровье
Французский университет в Париже, один из старейших в мире; основан в середине XII века; будучи интернациональным образовательным учреждением, очень скоро заслужил европейскую репутацию
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