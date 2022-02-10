Врач Кореневич назвала симптомы для самостоятельного распознавания пневмонии

«высокая температура еще не говорит о том, что у вас пневмония».

«легкая субфебрильная температура около 37,2–37,4».

«Главный признак, на который стоит обратить внимание, – это одышка и нехватка кислорода», - поделилась Анна Кореневич.

«Человек болеет 4–5 дней, температура невысокая или ее нет вовсе, при этом присутствует сильная слабость, нарушен сон, выражена заторможенность или возбудимость – это может говорить о пневмонии».