Врач Кореневич назвала симптомы для самостоятельного распознавания пневмонии
Показательным симптомом пневмонии часто называют высокую температуру, однако, объясняет врач, воспаление легких не всегда сопровождается жаром.
В комментарии врача кардиолога Анны Кореневич прозвучали пояснения о том, какие признаки помогают самостоятельно определить возникшую у человека пневмонию. Говоря об этом, медик подчеркнула, что
«высокая температура еще не говорит о том, что у вас пневмония».
Анна Кореневич уточнила, что заболеванию пневмонией бывает свойственна
«легкая субфебрильная температура около 37,2–37,4».
Также, говорит врач, не нужно считать обязательным симптомом воспаления легких кашель – хотя человек с пневмонией действительно может кашлять, это не ключевой параметр.
Одним из ключевых признаков возникшей пневмонии являются проблемы с дыханием, констатировала специалист.
«Главный признак, на который стоит обратить внимание, – это одышка и нехватка кислорода», - поделилась Анна Кореневич.
Самостоятельно определить возникший дефицит кислорода можно, воспользовавшись пульсоксиметрм, – на развитие пневмонии указывают показатели сатурации ниже 93.
Еще один важный в диагностическом плане симптом – это ощущение сильной слабости. Если заболевает человек с гипертонией, у него может произойти падение АД.
В целом, резюмировала Анна Кореневич, клиническая картина пневмонии, проявляется комплексным проявлениям ряда недомоганий.
«Человек болеет 4–5 дней, температура невысокая или ее нет вовсе, при этом присутствует сильная слабость, нарушен сон, выражена заторможенность или возбудимость – это может говорить о пневмонии».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Анна Кореневич объяснила, как можно самостоятельно определить тяжесть Омикрон-инфекции.
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
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