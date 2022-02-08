Диабет 2 типа: 10 тревожных признаков, что сахар в крови упал слишком низко

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Диабет 2 типа: 10 тревожных признаков, что сахар в крови упал слишком низко

Диабетическая гипогликемия — еще один термин для обозначения падения уровня сахара в крови. Хотя это может случиться с каждым, это чаще всего встречается у людей с диабетом. Гипогликемия может варьироваться от легкой до тяжелой.

Ранние симптомы заболевания могут повлиять на ваше зрение. Затуманенное или ослабленное зрение является одним из ранних признаков гипогликемии.

То же самое относится и к:
  • Чувству нервозности
  • Чувству раздражительности
  • Чувству беспокойства
  • Голоду
  • Внезапному потоотделению или ознобу
  • Спутанности сознания
  • Головокружению
  • Учащенному сердцебиению
  • Падению уровня энергии

Другими менее распространенными симптомами гипогликемии, отмеченными Американской диабетической ассоциацией, являются обесцвечивание кожи и покалывание или онемение губ, языка или щек.

Кроме того, они также упоминают проблемы с координацией и чувство сонливости в качестве дополнительных симптомов. Если присутствуют два или более из этих распространенных или необычных симптомов, людям рекомендуется проверить уровень сахара в крови. Хотя симптомы гипогликемии могут возникнуть в любое время, некоторые из них могут возникнуть ночью.

Ночные симптомы могут включать ночные кошмары, плач во время сна, беспокойство, сильное потоотделение и чувство усталости или раздражительности при пробуждении. Если уровень сахара в крови остается низким слишком долго, это может вызвать осложнения.

Ранее Медикфорум писал о том, чем можно заменить сладости.

Американская диабетическая ассоциация

Здоровье

Некоммерческая организация, базирующаяся в США, которая стремится информировать общественность о диабете и помогать тем, кто от него страдает, путем финансирования исследований по управлению, лечению и профилактике диабета.

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