Диабет 2 типа: 10 тревожных признаков, что сахар в крови упал слишком низко
Диабетическая гипогликемия — еще один термин для обозначения падения уровня сахара в крови. Хотя это может случиться с каждым, это чаще всего встречается у людей с диабетом. Гипогликемия может варьироваться от легкой до тяжелой.
Ранние симптомы заболевания могут повлиять на ваше зрение. Затуманенное или ослабленное зрение является одним из ранних признаков гипогликемии.
То же самое относится и к:
- Чувству нервозности
- Чувству раздражительности
- Чувству беспокойства
- Голоду
- Внезапному потоотделению или ознобу
- Спутанности сознания
- Головокружению
- Учащенному сердцебиению
- Падению уровня энергии
Другими менее распространенными симптомами гипогликемии, отмеченными Американской диабетической ассоциацией, являются обесцвечивание кожи и покалывание или онемение губ, языка или щек.
Кроме того, они также упоминают проблемы с координацией и чувство сонливости в качестве дополнительных симптомов. Если присутствуют два или более из этих распространенных или необычных симптомов, людям рекомендуется проверить уровень сахара в крови. Хотя симптомы гипогликемии могут возникнуть в любое время, некоторые из них могут возникнуть ночью.
Ночные симптомы могут включать ночные кошмары, плач во время сна, беспокойство, сильное потоотделение и чувство усталости или раздражительности при пробуждении. Если уровень сахара в крови остается низким слишком долго, это может вызвать осложнения.
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Американская диабетическая ассоциация
Здоровье
Некоммерческая организация, базирующаяся в США, которая стремится информировать общественность о диабете и помогать тем, кто от него страдает, путем финансирования исследований по управлению, лечению и профилактике диабета.
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