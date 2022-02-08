Слишком высокий холестерин: два признака гиперхолестеринемии в области глаз
При гиперхолестеринемии слишком высокий уровень холестерина в крови бывает обусловлен нездоровым питанием и малоподвижным образом жизни, или имеет генетическую природу.
При существующей наследственной гиперхолестеринемии даже те, кто ведет самый здоровый образ жизни, могут иметь слишком высокий уровень холестерина и будут подвержены негативным последствиям, таким как повышенный риск сердечных заболеваний и инсульта. Медики считают, что следует знать о предупреждающих признаках опасного для жизни состояния, особенно людям 40 лет и старше. В свою очередь, специалисты Британского фонда сердца (BHF) напоминают, что физические признаки гиперхолестеринемии могут возникать в области глаз.
- Начиная с внутренних уголков глаз, на веках могут образовываться миниатюрные комочки холестерина молочного или желтоватого оттенка. Эти образования известны как ксантелазмы.
- Еще одним предупреждающим признаком является возникновение роговичной дуги – белого, сероватого кольца вокруг роговицы, цветной части глаза.
«Если вам меньше 50 лет, и у вас имеется дуга роговицы, это явный признак семейной гиперхолестеринемии», - констатируют эксперты.
Медики уточняют, что семейная гиперхолестеринемия вызывается одним или несколькими дефектными генами, которые передаются по наследству. У людей с данным нарушением печень плохо справляется с функцией удаления лишнего холестерина из крови. Патология не лечится, но есть способы, позволяющие контролировать уровень холестерина, не допускать его роста. Врачи подчеркивают, что при имеющейся предрасположенности к повышенному уровню холестерина важно не усугублять состояние, чтобы избежать возможных сердечных заболеваний или инсульта. Для этого следует придерживаться здорового сбалансированного рациона, поддерживать нормальный вес, быть физически активным. Если вы подозреваете у себя гиперхолестеринемию, следует как можно скорее обратиться к врачу.
Ранее портал MedikForum.ru писал об ошибках в образе жизни, которые могут вызвать серьезные проблемы с сердцем.
Британский фонд сердца (British Heart Foundation, BHF)
Здоровье
благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве
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