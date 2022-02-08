Слишком высокий холестерин: два признака гиперхолестеринемии в области глаз

Начиная с внутренних уголков глаз, на веках могут образовываться миниатюрные комочки холестерина молочного или желтоватого оттенка. Эти образования известны как ксантелазмы.

Еще одним предупреждающим признаком является возникновение роговичной дуги – белого, сероватого кольца вокруг роговицы, цветной части глаза.

«Если вам меньше 50 лет, и у вас имеется дуга роговицы, это явный признак семейной гиперхолестеринемии», - констатируют эксперты.