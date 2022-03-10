Высокий холестерин: 3 признака, что у вас может быть наследственная гиперхолестеринемия

«Эти признаки включают опухшие сухожилия на суставах рук, а также холестериновые отложения в ахилловом сухожилии на задней части лодыжки, которые могут выглядеть как маленькие жировые комочки».

«Постепенное накопление жирового материала в коронарных артериях известно как атерома. Увеличение атеромы означает, что артерии сужаются, и кровь не может свободно поступать к жизненно важным органам – это повышает риск сердечного приступа или инсульта».