Высокий холестерин: 3 признака, что у вас может быть наследственная гиперхолестеринемия
В случае наследственной или семейной гиперхолестеринемии организм не может эффективно избавляться от холестерина, который накапливается в артериях, повышая риск сердечных заболеваний.
Высокий уровень холестерина иногда может объясняться имеющейся у человека наследственной особенностью. По данным Клиники Майо, семейная гиперхолестеринемия вызывается изменением гена, которое передается от одного или обоих родителей. В результате этого унаследованного нарушения холестерин начинает бесконтрольно накапливаться в кровеносных артериях, его уровень может становиться чрезвычайно высоким, организм влиять на это не в состоянии.
Врачи отмечают, что «есть несколько физических признаков», позволяющих подозревать наличие у человека наследственной проблемы.
«Эти признаки включают опухшие сухожилия на суставах рук, а также холестериновые отложения в ахилловом сухожилии на задней части лодыжки, которые могут выглядеть как маленькие жировые комочки».
Другие признаки включают ксантелазиы (мягкие жировые образования в области вокруг глаз и на веках, или роговичную дугу в виде бледного кольца вокруг края радужной оболочки, цветной части глаза. Наиболее точно определить уровень холестерина позволяет анализ крови
Клиника Майо сообщает, что когда нарушение наследуется от обоих родителей, симптомы могут проявляться в детстве. Если не лечить эту редкую тяжелую разновидность наследственная гиперхолестеринемии, для человека возрастает вероятность очень ранней смерти.
«Постепенное накопление жирового материала в коронарных артериях известно как атерома. Увеличение атеромы означает, что артерии сужаются, и кровь не может свободно поступать к жизненно важным органам – это повышает риск сердечного приступа или инсульта».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на состояние, известное как феномен рассвета, часто возникающее при диабете 2 типа.
Клиника Майо (Mayo Clinic)
Здоровье
один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в США
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