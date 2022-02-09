Пробиотики могут помочь в лечении деменции

«Мы обнаружили, что модулирование кишечного микробиома фекальными имплантатами у стерильных мышей вызывает поведенческие и когнитивные изменения в модели болезни Альцгеймера», - рассказывает старший автор исследования доктор Джейкоб Рабер, профессор поведенческой неврологии в Медицинской школе Орегонского университета здоровья и науки.

Новое исследование на мышах впервые выявило четкую причинно-следственную связь между изменениями в микробиоме кишечника и поведенческими и когнитивными переменами в животной модели болезни Альцгеймера. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience, предлагает новые возможности лечения и предупреждения симптомов деменции с использованием пробиотиков.Работа следует за предыдущим исследованием на мышах, опубликованном в прошлом году, которое выявило корреляцию между составом микробиома кишечника и поведенческими и когнитивными характеристиками мышей, несущих гены, связанные с болезнью Альцгеймера.В новом исследовании ученые манипулировали пищеварительным трактом мышей с помощью фекальных имплантатов. Они обнаружили изменения в показателях поведения и познания среди трех разных генотипов, а также между полами. Два генотипа связаны с предрасположенностью к болезни Альцгеймера у людей. Исследователи обнаружили, что изменения в микробиоме кишечника явно влияют на поведенческие и когнитивные изменения, измеренные у мышей.Исследование предлагает возможные пути предотвращения деменции за счет целенаправленного использования пробиотиков или фекальных трансплантатов, которые уже применялись для манипулирования кишечным микробиомом у людей. Тем не менее, по словам Рабера, необходимо провести гораздо больше исследований, чтобы установить механизм этих поведенческих и когнитивных эффектов, поскольку на взаимосвязь между ними и кишечным микробиомом влияют генотип и пол.