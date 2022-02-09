Топ-7 упражнений для тренировки мозга

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«Главное в упражнениях — делать их правильно. Вначале можно выполнять упражнения на небольшой скорости, чтобы мозг привык к таким действиям, затем постепенно наращивайте темп», — подчеркнул специалист.

Эксперт пояснил: активизация работы мозга происходит в момент совершения несинхронных действий или их выполнения непривычной рукой. В связи с этим он поделился несколькими простыми упражнениями, которые помогут улучшить работу органа.Одной рукой необходимо производить поглаживание живота по часовой стрелке, а второй одновременно слегка постукивать себя по голове (без применения силы). Через некоторое время сменить руки.Одной рукой взяться за ухо, второй — за нос. Постепенно увеличивая темп, менять руки местами.Сжать руки в кулаки, вытянуть перед собой. Одновременно разогнуть большой палец на одной руке, и мизинец — на второй. Для усложнения можно выполнять с закрытыми глазами.Из пальцев одной руки сделать знак «peace», из пальцев другой — рокерскую «козу». Затем быстро произвести смену знаков.Пальцами одной руки изобразить пистоле (вытянутые указательный и большой пальцы), а на второй — снова знак «peace». Затем быстро произвести смену знаков.Пальцы рук сцепить в замок. Затем поочередно необходимо поднимать пальцы. Начать с большого пальца, который лежит сверху, затем поднять тот, что снизу. Повторить с другими пальцами.Отстукивание на столе разных музыкальных ритмов.