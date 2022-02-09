Топ-7 упражнений для тренировки мозга

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Знак рокера

Мануальный терапевт Владимир Эни-Олорунда перечислил упражнения, которые помогут натренировать мозг.

Эксперт пояснил: активизация работы мозга происходит в момент совершения несинхронных действий или их выполнения непривычной рукой. В связи с этим он поделился несколькими простыми упражнениями, которые помогут улучшить работу органа.

Голова-живот


Одной рукой необходимо производить поглаживание живота по часовой стрелке, а второй одновременно слегка постукивать себя по голове (без применения силы). Через некоторое время сменить руки.

Ухо-нос


Одной рукой взяться за ухо, второй — за нос. Постепенно увеличивая темп, менять руки местами.

Право-лево


Сжать руки в кулаки, вытянуть перед собой. Одновременно разогнуть большой палец на одной руке, и мизинец — на второй. Для усложнения можно выполнять с закрытыми глазами.

Хиппи-рокер


Из пальцев одной руки сделать знак «peace», из пальцев другой — рокерскую «козу». Затем быстро произвести смену знаков.

Война и мир


Пальцами одной руки изобразить пистоле (вытянутые указательный и большой пальцы), а на второй — снова знак «peace». Затем быстро произвести смену знаков.

Замок с секретом


Пальцы рук сцепить в замок. Затем поочередно необходимо поднимать пальцы. Начать с большого пальца, который лежит сверху, затем поднять тот, что снизу. Повторить с другими пальцами.

Барабаны


Отстукивание на столе разных музыкальных ритмов.

«Главное в упражнениях — делать их правильно. Вначале можно выполнять упражнения на небольшой скорости, чтобы мозг привык к таким действиям, затем постепенно наращивайте темп», — подчеркнул специалист.
Владимир Эни-Олорунда
Владимир Эни-Олорунда
Здоровье
Мануальный терапевт, вертебролог, рефлексотерапевт, физиотерапевт, гирудотерапевт, массажист