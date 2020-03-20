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Врачи рассказали о способе похудения с помощью левой руки

пицца вилка в руке

Специалисты сделали неожиданное открытие: оказывается, чтобы похудеть, надо держать ложку не той рукой, которой привыкли. Так, например, правшам советуют есть с левой руки, а левшам – наоборот. Такой способ, считают медики, поможет съедать меньше пищи за столом и способствовать нормализации веса.

Чтобы убедиться в своей теории, врачи провели эксперимент с участием добровольцев. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы участники исследования во время еды держали ложку не «рабочей» рукой. Выяснилось, что добровольцы-правши, держа столовый прибор левой рукой, съели на 30% пищи меньше, чем обычно.

Специалисты объясняют это тем, что, пользуясь во время обеда «непривычной» рукой, у человека возрастает продолжительность приема пищи. Следовательно, организм успевает передать в мозг сигналы о насыщении раньше, чем опустеет тарелка.
Теги : левши и правши, лишний вес, похудение, еда и сытость
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