Диетолог рассказала о частой причине набора лишнего веса

«️У человека быстрое утро, активная работа с полной отдачей. Право на отдых в рабочем дне не позволяет! Остаётся только право на еду. Отсюда плотный обед и кофе с печеньем каждые 2 часа, чтобы выдохнуть», — пояснила диетолог.

утром женщина кормит детей завтраком, собирает их в школу, затем спешит на работу, после — за покупками и детьми, готовит обед или ужин, учит с детьми уроки, укладывает их спать, а затем присаживается попить чай с несколькими десятком конфет

на протяжении недели мужчин напряженно работает, трудиться сверхурочно, свободное время проводит в дороге на работу и домой, и во сне, поэтому в пятницу для расслабления он берет бутылку пива или другого алкоголя, закусывает его снэками и так до воскресенья.

По словам специалиста, часто набор лишнего веса обусловлен недостаточным выделением времени на заботу о себе.На практике это может выглядеть следующим образом:Таким образом, совсем не остается времени на заботу о себе, а единственной формой «позволительного» отдыха сводится к приемам пищи. По мере нарастания усталости, еды становится больше, и, соответственно, растет вес.