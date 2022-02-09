Рак глаза: 4 признака в зрении, которые требуют обращения к врачу

«Это могут быть тени, вспышки света или волнистые линии в поле зрения, помутнение зрения, увеличивающееся темное пятно в глазу, частичная или полная потеря зрения», - перечислили эксперты.

Рак глаза (меланома) возникает, когда клетки, производящие пигмент в глазах, делятся и размножаются слишком быстро. Это способствует образованию комка ткани – опухоли. Онкологи из Cancer Research UK рассказали о признаках, появление которых требует обращения к врачу, поскольку они могут оказаться сигналами рака глаза. По словам специалистов, некоторые части глаза более склонны к появлению опухоли. Рак, который начинается в самом органе зрения, называется первичным раком глаза, но иногда это может происходит в результате распространения раковых опухолей из других частей тела. У женщин это, например, происходит при раке молочной железы, у мужчин – в случаях рака легких.Специалисты уточняют, что рак глаза не всегда вызывает явные симптомы, и его позволяет обнаружить только проверка зрения у офтальмолога. Тем не менее, есть несколько симптомов рака глаз, которые могут затрагивать зрение, что позволяет заметить их.Таковым может стать выпячивание одного глаза, или опухоль на веке, которая увеличивается в размерах, а также боль в пострадавшем глазе или вокруг него.Онкологи отмечают, что названные выше симптомы также могут быть вызваны менее значительными заболеваниями глаз, и не обязательно являются признаком рака. Но убедиться в этом должен врач, поэтому важно как можно скорее провериться у него.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками может проявляться рак печени.