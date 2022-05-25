Как может проявляться рак глаза: 5 признаков, с которыми обязательно нужно к врачу
При развитии рака глаза начинают происходить изменения со зрением, – например, может возникать эффект «размытости».
Рак глаза является общим термином, который используется для обозначения различных типов злокачественных опухолей, возникающих в органе зрения. В частности, известна меланома глаза, появляющаяся, когда клетки, производящие пигмент в глазах, начинают слишком быстро делиться и размножаться. Результатом их деятельности становится комок ткани или опухоль.
В некоторых случаях рак, который начинается в одном из глаз, может развиваться как вторичное образование – к его возникновению приводят опухолевые клетки, распространяемые другим раком, имеющимся в организме. У женщин это чаще всего происходит при раке груди, у мужчин – при раке легких.
Говоря о признаках, которыми может проявляться рак глаз, врачи выделяют ряд изменений со зрением, чувствительностью и состоянием органов.
- В поле зрения возникают необъяснимые тени, вспышки света, волнистые линии.
- Зрение становится «размытым», нечетким.
- В одном из глаз появляется темное пятно, которое со временем становится больше.
- Происходит выпячивание одного глаза.
- Ощущается боль вокруг глаза или непосредственно в нем.
Перечисленные признаки не обязательно являются сигналом рака, но в любом случае их обязательно должен проверить врач, и обратиться к нему следует как можно скорее.
Следует помнить и то, что рак глаза не всегда вызывает явные симптомы, обнаружить проблему можно только во время осмотра глаз – это веская причина посещать офтальмолога с целью профилактических обследований.
Кто больше рискует заполучить меланому глаз.
- Люди, обладающие светлыми глазами – голубыми, серыми, зелеными.
- Люди с очень светлой, бледной кожей.
- Люди, имеющие родинки несимметричной формы или необычного цвета.
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