Дефицит витамина D: врач Джарвис назвала признаки серьезной нехватки во время ходьбы

«Боль может усиливаться ночью или при надавливании на кости. Сниженный мышечный тонус и слабость в ногах могут вызвать переваливающуюся походку и сделать ходьбу медленнее и труднее. Мышечная слабость может вызвать трудности при подъеме по лестнице или вставании с пола или низкого стула. Некоторые люди жалуются на общую усталость, неясные боли и общее ощущение нездоровья».

Доктор Сара Джарвис отметила, что «серьезный дефицит», известный как остеомаляция, может привести к тому, что человек будет ходить "вразвалочку". Остеомаляция относится к «заметному размягчению костей».У пожилых людей мягкие кости могут привести к переломам, хотя это, как правило, развивается на более поздних стадиях. Вначале признаки остеомаляции могут проявляться только на рентгенограммах или других диагностических тестах. По мере ухудшения состояния может развитьсяУстранение дефицита витамина D важно, так как солнечный витамин необходим для многих процессов в организме. В дополнение к здоровью костей, витамин D улучшает мышечную силу, помогает иммунной системе и защищает вас от некоторых видов рака. Кроме того, витамин D может помочь снизить риск падений, предотвратить депрессию и плохое настроение, а также повысить уровень энергии.Ранее Медикфорум писал о напитках, которые повышают риск гипертонии.