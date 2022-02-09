Дефицит витамина D: врач Джарвис назвала признаки серьезной нехватки во время ходьбы
На самых ранних стадиях дефицита витамина D обычно нет предупреждающих признаков. Однако чем дольше человеку не хватает солнечного витамина, тем более очевидны симптомы.
Доктор Сара Джарвис отметила, что «серьезный дефицит», известный как остеомаляция, может привести к тому, что человек будет ходить "вразвалочку". Остеомаляция относится к «заметному размягчению костей».
У пожилых людей мягкие кости могут привести к переломам, хотя это, как правило, развивается на более поздних стадиях. Вначале признаки остеомаляции могут проявляться только на рентгенограммах или других диагностических тестах. По мере ухудшения состояния может развиться «тупая ноющая боль» в пояснице, тазу, бедрах, ногах и ребрах.
«Боль может усиливаться ночью или при надавливании на кости. Сниженный мышечный тонус и слабость в ногах могут вызвать переваливающуюся походку и сделать ходьбу медленнее и труднее. Мышечная слабость может вызвать трудности при подъеме по лестнице или вставании с пола или низкого стула. Некоторые люди жалуются на общую усталость, неясные боли и общее ощущение нездоровья».
Устранение дефицита витамина D важно, так как солнечный витамин необходим для многих процессов в организме. В дополнение к здоровью костей, витамин D улучшает мышечную силу, помогает иммунной системе и защищает вас от некоторых видов рака. Кроме того, витамин D может помочь снизить риск падений, предотвратить депрессию и плохое настроение, а также повысить уровень энергии.
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Сара Джевис (Sarah Jarvis)
Здоровье
Врач общей практики и телеведущая из Великобритании.
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