Ученые рассказали, какой сон может стать причиной развития деменции
Ученые констатируют, что недостаток сна может иметь тяжелые последствия для мозга и в том числе играть роль фактора развития деменции или возрастного слабоумия.
Исследователи, представляющие Отдел сна и циркадных расстройств (Division of Sleep and Circadian Disorders), проанализировали возможную связь между плохим сном и риском деменции. В результате ученые пришли к заключению, что
«риск слабоумия вдвое выше среди людей, которые спят менее пяти часов в сутки, по сравнению с теми, кто спит от семи до восьми часов».
Специалисты предупреждают: недостаток сна означает, что мозгу человека не хватает времени для выведения бета-амилоидного белка. Именно амилоидные бляшки, представляющие собой токсичные белковые отложения, застрявшие между клетками головного мозга, являются одним из физических маркеров деменции. Имеющиеся данные говорят, что всего одна бессонная ночь приводит к увеличению содержания бета-амилоидного белка в головном мозге.
Выводы ученых были опубликованы журналом Aging. В общей сложности ими были обследованы 2610 человек, средний возраст которых составлял 76 лет. Ученые наблюдали за тем, как качество сна участников соотносится с их риском заполучить деменцию в течение следующих четырех-пяти лет. Авторы работы отметили, что очень короткая продолжительность сна и некачественный сон у пожилых людей увеличивают риск развития слабоумия и ранней смерти, и
«наблюдается сильная связь между тяжелыми нарушениями сна и заболеваемостью деменцией».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перенесшие ковид люди рискуют впоследствии пострадать от сердечного приступа.
Отдел сна и циркадных расстройств (Division of Sleep and Circadian Disorders)
Здоровье
клиника по лечению расстройств сна, действующая при учреждении Бригам и женская больница
Оставить комментарий