Меньше пяти часов сна значительно увеличивает риск деменции в старости

«Исследователи изучили, существуют ли эффективные методы лечения плохого сна и могут ли эти методы повлиять на риск развития деменции. Некоторые лекарства от плохого сна, такие как бензодиазепины, были связаны с повышенным риском слабоумия, хотя доказательства этой связи противоречивы. Многие методы лечения, которые были предложены для улучшения качества сна, включают изменение образа жизни. Регулярные режимы сна, режимы питания и диеты, физические упражнения и обеспечение яркого света по утрам — все это способы улучшить качество сна».

Сон и деменция — сложная тема. Различные типы деменции связаны с различными проблемами сна.Деменция с тельцами Леви и болезнь Паркинсона, по-видимому, особенно связаны с легкими нарушениями сна, и некоторые исследования показали, что легкие нарушения сна являются очень ранним признаком этих состояний, особенно у пожилых мужчин.В исследовании, проведенномв 2021 году, изучалась связь между множеством нарушений сна и риском деменции.Результаты показали, что, по сравнению с теми, кто спал от семи до восьми часов.Ведущий автор исследования Ребекка Роббинс из отдела сна и циркадных расстройств сказала, что полученные данные свидетельствуют о том, что неадекватная продолжительность сна может увеличить риск развития деменции, и подчеркивают важность хороших привычек сна.По даннымРанее Медикфорум писал о пользе сливочного масла.