Меньше пяти часов сна значительно увеличивает риск деменции в старости
Деменция оказывает калечащее воздействие на своих больных, постепенно нарушая их память и лишая их независимости. К счастью, профилактические меры против болезни обширны. Результаты одного исследования показывают, что сон менее пяти часов каждую ночь может иметь тяжелые последствия для мозга.
Сон и деменция — сложная тема. Различные типы деменции связаны с различными проблемами сна.
Деменция с тельцами Леви и болезнь Паркинсона, по-видимому, особенно связаны с легкими нарушениями сна, и некоторые исследования показали, что легкие нарушения сна являются очень ранним признаком этих состояний, особенно у пожилых мужчин.
В исследовании, проведенном Отделом сна и циркадных расстройств в 2021 году, изучалась связь между множеством нарушений сна и риском деменции.
Результаты показали, что риск слабоумия был вдвое выше среди людей, которые спали менее пяти часов в сутки, по сравнению с теми, кто спал от семи до восьми часов.
Ведущий автор исследования Ребекка Роббинс из отдела сна и циркадных расстройств сказала, что полученные данные свидетельствуют о том, что неадекватная продолжительность сна может увеличить риск развития деменции, и подчеркивают важность хороших привычек сна.
По данным Общества Альцгеймера, хороший сон связан с хорошим здоровьем, в том числе с когнитивным здоровьем.
«Исследователи изучили, существуют ли эффективные методы лечения плохого сна и могут ли эти методы повлиять на риск развития деменции. Некоторые лекарства от плохого сна, такие как бензодиазепины, были связаны с повышенным риском слабоумия, хотя доказательства этой связи противоречивы. Многие методы лечения, которые были предложены для улучшения качества сна, включают изменение образа жизни. Регулярные режимы сна, режимы питания и диеты, физические упражнения и обеспечение яркого света по утрам — все это способы улучшить качество сна».
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Ребекка Роббинс
Здоровье
Врач в Гарвардской медицинской школе и научный сотрудник в Brigham and Women's Hospital.
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