Омикрон: назван малоизвестный и потенциально опасный симптом – когда вызывать врачей

«сердце может начать биться быстрее в ответ на лихорадку или воспаление, вызванное вторжением коронавируса в организм».

Боль, стеснение, жжение в груди и чувство тяжелого груза на грудной клетке.

Потливость.

Головокружение.

Одышка, нехватка воздуха.

Тошнота, рвота.

«Следует немедленно обратиться за помощью, если боль в груди, сопровождаемая стеснением или тяжестью, продолжается более 15 минут. Это может быть проявлением сердечного приступа».