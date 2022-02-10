Коронавирус разрушает плаценту и может привести к мертворождению - новое исследование

«Во многих из этих случаев было разрушено более 90% плаценты — это очень страшно», — сказал Шварц.

Женщины с COVID-19 сталкиваются с повышенным риском. Исследователи из 12 стран, включая США, проанализировали плацентарную и аутопсийную ткани 64 мертворожденных и четырех новорожденных, умерших вскоре после рождения. Все случаи касались невакцинированных женщин, перенесших COVID-19 во время беременности.Исследование подкрепляет данные из отчетов о небольших случаях и подтверждает, что повреждение плаценты, а не инфекция плода, является вероятной причиной многих мертворождений, связанных с COVID-19, сказал доктор Джеффри Гольдштейн, патологоанатом из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета.Предыдущие данные свидетельствуют о том, что вероятность мертворождения у беременных женщин с COVID-19 выше, чем обычно, особенно при дельта-варианте. Рекомендации по вакцинации включают беременных женщин и отмечают более высокий риск осложнений при заражении.Ведущий автор доктор Дэвид Шварц, патологоанатом из Атланты, сказал, что другие инфекции могут проникать в плаценту и вызывать мертворождение, как правило, заражая и повреждая плод. Свежий пример — вирус Зика.Нормальная ткань плаценты здорового красноватого оттенка и губчатая. Образцы, которые они исследовали, были жесткими, с темными пятнами мертвой ткани. В то время как другие инфекции могут иногда повреждать плаценту, Шварц сказал, что никогда не видел, чтобы они вызывали такое постоянное и обширное разрушение.Ранее Медикфорум писал о повторном заражении Омикроном.