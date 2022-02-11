Эксперт рассказала о пользе популярных цитрусовых

Лимон

Грейпфрут

Апельсин

«Регулярное употребление апельсина способно защитить организм от воздействия вредных веществ, поступающих вместе с жирной пищей, алкоголем, табачным дымом», — добавила диетолог.

Мандарины

Лайм

Возможны противопоказания! Перед употреблением необходима очная консультация специалиста!

По словам эксперта, этот вид фруктов отличается положительным эффектом для укрепления иммунитета человека, улучшения его обменных процессов, выведения шлаков и токсинов. Также цитрусовые обладают антимикробным свойством, способствуют укреплению нервной системы и благоприятно влияют на состояние сердца и сосудов.Благодаря лимонной кислоте, улучшает пищеварение и расщепляет жиры. Тонизирует организм, помогает в борьбе с тошнотой и даже изжогой. Также способствует снижению уровня холестерина и оказывает содействие в срастании костей после переломов.Считается цитрусом стройности, так как содержит флавонид нарингенин — вещество сжигающее жир. Фрукт ускоряет обмен веществ и улучшает процесс пищеварения, содержит много клетчатки, которая способствует выводу токсинов. Считается самым неаллергенным среди цитрусовых.Всего 1,5 штуки фрукта способно обеспечить организм суточной потребностью в витамине С. Помимо этого, содержит витамина А и Е, благодаря чему оказывает антиоксидантный эффект и укрепляет иммунитет.Также, апельсины отличаются содержанием фосфора, кальция и калия. Первые два помогают защитить зубную и костную эмаль, а последний способствует улучшению работы нервной и сердечно-сосудистой систем.Содержат в своем составе редкое вещество — флавонид нобилетин, что делает фрукты отличным способом справиться с простудными заболеваниями, особенно эффективны при кашле и бронхите.Содержат кислоты, витамины А, D, К, калий, магний, железо, фосфор, натрий, кальций, а также фитонциды — природные антисептики.В кожуре мандарин содержится каротин и 1-2% эфирного масла, которое обладает успокаивающим эффектом, способствует снятию стрессов, улучшению сна и самочувствия.Оказывает благоприятный эффект на нервную систему: эфирные масла в его составе улучшают настроение и обладают антимикробным и противовирусным действием. Кроме того, этот фрукт оказывает поддержку сердцу и сосудам.