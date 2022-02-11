Эксперт рассказала о пользе популярных цитрусовых

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Цитрусовые

Диетолог Оксана Чернышова назвала полезные свойства некоторых представителей цитрусовых.

По словам эксперта, этот вид фруктов отличается положительным эффектом для укрепления иммунитета человека, улучшения его обменных процессов, выведения шлаков и токсинов. Также цитрусовые обладают антимикробным свойством, способствуют укреплению нервной системы и благоприятно влияют на состояние сердца и сосудов.

Лимон


Благодаря лимонной кислоте, улучшает пищеварение и расщепляет жиры. Тонизирует организм, помогает в борьбе с тошнотой и даже изжогой. Также способствует снижению уровня холестерина и оказывает содействие в срастании костей после переломов.

Грейпфрут


Считается цитрусом стройности, так как содержит флавонид нарингенин — вещество сжигающее жир. Фрукт ускоряет обмен веществ и улучшает процесс пищеварения, содержит много клетчатки, которая способствует выводу токсинов. Считается самым неаллергенным среди цитрусовых.

Апельсин


Всего 1,5 штуки фрукта способно обеспечить организм суточной потребностью в витамине С. Помимо этого, содержит витамина А и Е, благодаря чему оказывает антиоксидантный эффект и укрепляет иммунитет.

Также, апельсины отличаются содержанием фосфора, кальция и калия. Первые два помогают защитить зубную и костную эмаль, а последний способствует улучшению работы нервной и сердечно-сосудистой систем.

«Регулярное употребление апельсина способно защитить организм от воздействия вредных веществ, поступающих вместе с жирной пищей, алкоголем, табачным дымом», — добавила диетолог.

Мандарины


Содержат в своем составе редкое вещество — флавонид нобилетин, что делает фрукты отличным способом справиться с простудными заболеваниями, особенно эффективны при кашле и бронхите.

Содержат кислоты, витамины А, D, К, калий, магний, железо, фосфор, натрий, кальций, а также фитонциды — природные антисептики.

В кожуре мандарин содержится каротин и 1-2% эфирного масла, которое обладает успокаивающим эффектом, способствует снятию стрессов, улучшению сна и самочувствия.

Лайм


Оказывает благоприятный эффект на нервную систему: эфирные масла в его составе улучшают настроение и обладают антимикробным и противовирусным действием. Кроме того, этот фрукт оказывает поддержку сердцу и сосудам.

Возможны противопоказания! Перед употреблением необходима очная консультация специалиста!
Оксана Чернышова
Оксана Чернышова
Здоровье
Врач диетолог, нутрициолог, натуропат
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