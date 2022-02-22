Тренер рассказала, кому не подходят занятия йогой

Регулярность

Поиск проблем, а не решений

«Они привязываются к воспоминаниям прошлого и страхам будущего и не готовы распрощаться с этим деструктивным поведением даже ради собственного счастья и здоровья», — пояснила тренер.

Личная ответственность

Готовность к переменам

Поиск подвоха

По словам специалиста, йога подходит не всем. Для того, чтобы получить не только удовольствие, а и пользу от таких занятий необходимо оценить свои возможности с точки зрения важных условий эффективности.Поводом для отказа от занятий может служить неготовность регулярного выделения для этого времени, так как существенного результата от одного занятия в месяц ждать не стоит. Это не значит, что нужно выполнять асаны на протяжении нескольких часов, но как минимум 30 минут в день этот вид активности потребует.Йога не подойдет тем людям, которым свойственна убежденность в том, что все в жизни достигается за счет страданий и боли.В связи с тем, что практика йоги, помимо физического аспекта предполагает следование принципу осознанности, заниматься ею не стоит тем, кто не готов взять на себя ответственность за собственную жизнь, а также склонен к обвинению в любых проблемах всех, кроме себя. В такой ситуации тренировки могут стать серьезным испытанием даже, если предлагаемые позы будут выполняться в самом облегченном варианте.Важно понимать, что йога представляет собой глубокую работу с взглядами на жизнь. Поэтому при отсутствии чувства готовности к изменению всех сторон жизни, не стоит начинать эту практику, так как весь потенциал йоги в этом случае не раскроется.На этапе знакомства с йогой, крайне важно отстранится от уже сложившихся предубеждений и довериться тренеру, не подвергая его действия и слова тщательному анализу, выискивая во всем подвох.