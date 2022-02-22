Тренер рассказала, кому не подходят занятия йогой
Тренер по йоге Алёна Тихонова назвала пять причин, по которым этот вид активности не принесет пользу.
По словам специалиста, йога подходит не всем. Для того, чтобы получить не только удовольствие, а и пользу от таких занятий необходимо оценить свои возможности с точки зрения важных условий эффективности.
Регулярность
Поводом для отказа от занятий может служить неготовность регулярного выделения для этого времени, так как существенного результата от одного занятия в месяц ждать не стоит. Это не значит, что нужно выполнять асаны на протяжении нескольких часов, но как минимум 30 минут в день этот вид активности потребует.
Поиск проблем, а не решений
Йога не подойдет тем людям, которым свойственна убежденность в том, что все в жизни достигается за счет страданий и боли.
«Они привязываются к воспоминаниям прошлого и страхам будущего и не готовы распрощаться с этим деструктивным поведением даже ради собственного счастья и здоровья», — пояснила тренер.
Личная ответственность
В связи с тем, что практика йоги, помимо физического аспекта предполагает следование принципу осознанности, заниматься ею не стоит тем, кто не готов взять на себя ответственность за собственную жизнь, а также склонен к обвинению в любых проблемах всех, кроме себя. В такой ситуации тренировки могут стать серьезным испытанием даже, если предлагаемые позы будут выполняться в самом облегченном варианте.
Готовность к переменам
Важно понимать, что йога представляет собой глубокую работу с взглядами на жизнь. Поэтому при отсутствии чувства готовности к изменению всех сторон жизни, не стоит начинать эту практику, так как весь потенциал йоги в этом случае не раскроется.
Поиск подвоха
На этапе знакомства с йогой, крайне важно отстранится от уже сложившихся предубеждений и довериться тренеру, не подвергая его действия и слова тщательному анализу, выискивая во всем подвох.
Алёна Тихонова
Здоровье
Тренер, автор статей, участница международных конференций по йоге
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