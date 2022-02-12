Рак поджелудочной железы: 3 ощущения, указывающие на «опухоль, давящую на желудок»
По мнению экспертов John Hopkins Medicine, выживаемость при раке поджелудочной железы намного ниже, чем при других видах рака. Раковые клетки, которые размножаются в протоках поджелудочной железы, что составляет более 90 процентов случаев, представляют собой специфические симптомы заболевания. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, могут быть вызваны «опухолью, давящей на желудок».
Таким образом, одним из ощущений, которые это может вызвать, является чувство тошноты. Еще одно возможное ощущение, которое может возникнуть, — это чувство несварения желудка.
Национальная служба здравоохранения описала чувство несварения желудка как чувство сытости, вздутия живота, тошноты, наряду с ощущением жжения в груди, также известным как изжога. Изжога обычно возникает после еды, а горькая на вкус жидкость (из желудка) может подниматься в рот.
Расстройство желудка, как правило, не является признаком чего-то серьезного, но предупредите своего лечащего врача, если вы страдаете от этого состояния довольно часто.
Johns Hopkins Medicine добавила, что потеря аппетита также может быть предвестником рака поджелудочной железы; так же может быть и потеря аппетита.
Три симптома, предупреждающие о раке поджелудочной железы:
- Потеря аппетита
- расстройство желудка
- Тошнота
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John Hopkins Medicine
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