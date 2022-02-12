Рак поджелудочной железы: 3 ощущения, указывающие на «опухоль, давящую на желудок»





Национальная служба здравоохранения описала чувство несварения желудка как чувство сытости, вздутия живота, тошноты, наряду с ощущением жжения в груди, также известным как изжога. Изжога обычно возникает после еды, а горькая на вкус жидкость (из желудка) может подниматься в рот.

Потеря аппетита

расстройство желудка

Тошнота