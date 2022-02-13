Рак кишечника: 3 ранних признака в стуле, которые медики советуют уметь замечать

«Рак кишечника излечим, если диагностируется на ранней стадии», - подчеркивают онкологи.

Стул меняет привычную форму – становится нетипично узким или лентовидным.

В стуле появляются вкрапления крови или же он меняет цвет, становится бурым или черным из-за примеси крови.

Меняется режим опорожнения: например, дефекация становится более частой, либо, напротив, возникают не свойственные человеку запоры. При этом период запора может чередоваться с периодом постоянной диареи.

Из-за потери крови возникает повышенная усталость, бледность.

В животе или заднем проходе появляется чувство напряжения как при позыве к дефекации, хотя человек уже сходит в туалет. Если в этот момент он попытается опорожнится снова, попытка будет безуспешной.

При посещении туалета может казаться, что кишечник освободился не до конца.

Рак кишечника – это общий термин для обозначения злокачественных опухолей, возникающих в толстой или прямой кишке. Данное заболевание становится все более распространенным: по данным Cancer Research UK, колоректальный рак поражает одного из каждых 15 мужчин и одну из каждых 18 женщин. Его раннее выявление имеет ключевое значение для успеха терапии и выживания заболевшего человека.Чтобы уметь замечать тревожные признаки, специалисты рекомендуют обращать пристальное внимание на изменения, связанные с посещением туалета. В частности, из-за колоректального рака определенным образом меняется стул.Медики назвали 3 ранних признака в стуле, которые они советуют уметь замечать.Перечисляя другие возможные предупреждающие симптомы, медики выделили следующие состояния.Врачи напомнили, что рак кишечника развивается из полипов, и прохождение профилактических осмотров является наиболее эффективным способом засечь процесс на ранней, даже предраковой стадии.