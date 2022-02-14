Симптомы рака: 2 «общих ранних признака» в вашем стуле — нельзя игнорировать
Рак кишечника — это общий термин для обозначения рака, который начинается в толстой кишке. В зависимости от того, где начинается рак, рак кишечника иногда называют раком толстой кишки или прямой кишки. У каждого 15 мужчины и одной из 18 женщин будет диагностирован рак кишечника в течение жизни.
«Если у вас есть какие-то симптомы, не смущайтесь и не игнорируйте их», - сообщает Bowel Cancer UK.
Очень важно вовремя обнаружить рак, так как это может очень помочь. Рак кишечника излечим, «особенно если диагностирован на ранней стадии». К сожалению, показатели выживаемости снижаются по мере развития болезни, поэтому благотворительная организация заявляет, что «ранняя диагностика действительно спасает жизни».
Большинство видов рака в толстой или прямой кишке развиваются из полипов.
Если колоректальный рак на ранней стадии действительно вызывает симптомы, ранние предупреждающие признаки могут включать внезапную потерю веса или узкий, лентовидный стул.
Другие распространенные ранние признаки колоректального рака включают ректальное кровотечение яркого или темно-красного цвета и тенезмы, то есть ощущение, что вам нужно опорожнить кишечник, но ничего не проходит.
Другие признаки включают анемию, вызванную дефицитом железа, постоянную боль в животе и необъяснимую потерю веса.
«Хотя эти симптомы могут быть вызваны другими, менее серьезными состояниями, такими как геморрой, язвы и болезнь Крона, их следует обсудить с врачом. Кровь в стуле, даже если она появляется периодически, никогда не следует игнорировать».
Ранее Медикфорум писал о симптомах рака легких.
Bowel Cancer UK
Здоровье
Ведущая благотворительная организация по борьбе с раком кишечника в Великобритании.
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