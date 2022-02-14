Симптомы рака: 2 «общих ранних признака» в вашем стуле — нельзя игнорировать

«Если у вас есть какие-то симптомы, не смущайтесь и не игнорируйте их», - сообщает Bowel Cancer UK.

«Хотя эти симптомы могут быть вызваны другими, менее серьезными состояниями, такими как геморрой, язвы и болезнь Крона, их следует обсудить с врачом. Кровь в стуле, даже если она появляется периодически, никогда не следует игнорировать».