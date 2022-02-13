Признаки рака костей могут быть «тихими»: состояния, которые нельзя игнорировать
Рак костей может проявляться признаками, которые способны вызывать обманчивое ощущение несерьезных состояний или обыденного дискомфорта, предупреждают специалисты.
По словам онкологов, признаки рака костей могут быть «тихими», маскируясь под проблемы, которые не вызывают особого беспокойства. Специалисты, представляющие организацию Cancer Research UK, перечислили состояния, которые, по их словам, «нельзя игнорировать», помня о существовании опасного заболевания.
Боль. Кажется, нет такого взрослого человека, у которого никогда бы не болел какой-нибудь сустав. Из-за распространенности суставной боли «ноющая» кость, пораженная раком, может не привлекать к себе тревожного внимания – во многих случаях боль просто глушиться анальгетиками. Врачи подчеркивают: если сустав болит долгое время или болевое ощущение в нем со временем усиливается, нужно идти на осмотр – это может быть признаком рака кости.
Отек и припухлость. Обнаружив неожиданную шишку или уплотнение в любой части тела, не игнорируйте их, наблюдайте. Припухлости или отеки, вызванные ушибами, обычно со временем проходят. В случае рака кости этого не происходит.
Онемение. Еще один «тихий признак», который может усыпить бдительность, – ощущение онемения и покалывания. Оно является очень распространенным и как правило не угрожающим жизни состоянием. Когда развивается рак кости, растущая опухоль может вызвать повреждение нервов и его последствие – внезапное онемение. Будьте внимательны!
Тугоподвижность. Скованность в суставах часто игнорируется как проблема, поскольку ее легко объяснить рутинными причинами – например, физическим перенапряжением. Этот признак врачи также советуют не игнорировать, следя за тем, проходит такая скованность со временем или нет. Если нет, нужно обращаться к врачу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рост человека может влиять на подверженность раку и болезням сердца.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
Оставить комментарий