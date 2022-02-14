Как проявляется рак: ночные признаки, которые можно ошибочно принять за артрит

«Если ночью вы чувствуете болезненность в ногах или предплечьях, это может быть рак кости. Боль в этом случае может возникать ночью или во время отдыха – иногда ее ошибочно принимают за симптоматику артрита», - предупреждают врачи службы здравоохранения NHS.

Помимо болезненности, область вокруг пораженного участка может быть опухшей и красной.

Если пораженная кость находится рядом с суставом, например, коленным, это может затруднять ходьбу, провоцировать хромоту.

Вокруг пораженной кости может образоваться уплотнение.

Кость, в которой развивается злокачественный процесс, может легче сломаться после незначительной травмы.

Сустав находящийся рядом с пораженной костью, теряет нормальную сгибательную функцию, становится «тугим», плохо подвижным.