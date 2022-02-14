Как проявляется рак: ночные признаки, которые можно ошибочно принять за артрит

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боль в ноге

Некоторые болезненные ночные признаки могут быть сигналом того, что в организме развивается рак.

Когда возникает рак, обнаружить его на ранней стадии получается лучше, если человек обращается к врачу при появлении любых симптомов, с которыми они раньше не сталкивался. Специалисты отмечают, что раковые заболевания нередко проявляются признаками, которые могут ошибочно приниматься за менее опасные состояния. В частности, раку костей свойственны ночные признаки, которые могут показаться рядовой проблемой с суставами, артритом.

«Если ночью вы чувствуете болезненность в ногах или предплечьях, это может быть рак кости. Боль в этом случае может возникать ночью или во время отдыха – иногда ее ошибочно принимают за симптоматику артрита», - предупреждают врачи службы здравоохранения NHS.

Медики уточняют, что рак костей имеет тенденцию развиваться в длинных костях ног или плеч, но по большому счету может поражать любую кость. Малоизвестными признаками этого вида рака, по их словам, являются повышение температуры, необъяснимая потеря веса и ночная потливость.

Говоря о других особенностях, присущих раку костей, онкологи уточнили, какие изменения в состоянии организма может ощутить заболевший человек.
  • Помимо болезненности, область вокруг пораженного участка может быть опухшей и красной.
  • Если пораженная кость находится рядом с суставом, например, коленным, это может затруднять ходьбу, провоцировать хромоту.
  • Вокруг пораженной кости может образоваться уплотнение.
  • Кость, в которой развивается злокачественный процесс, может легче сломаться после незначительной травмы.
  • Сустав находящийся рядом с пораженной костью, теряет нормальную сгибательную функцию, становится «тугим», плохо подвижным.
Совет врачей. Если вы ощущаете боль в кости или суставе, которая не проходит или проявляет тенденцию к усилению, обратитесь за консультацией и осмотром.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы рака могут проявляться утром после пробуждения от сна.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)

Здоровье

совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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